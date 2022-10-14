Тепло на зиму: Нидерланды помогут Украине с подготовкой к отопительному сезону

70 млн евро будут выделены через специальный фонд Всемирного банка, который создавали для помощи Украины в период зимнего сезона.

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Поврежденная после недавних российских ракетных ударов украинская энергоинфраструктура будет отремонтирована в преддверии зимы с помощью международной финансовой поддержки. Так, власти Нидерландов перечислят Украине 70 млн евро для ремонта и подготовки объектов теплоснабжения в канун отопительного сезона. Об этом заявила министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер в Twitter.

"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и системы отопления нуждаются в срочном ремонте. Я сообщила Всемирному банку, что уже предоставляю 70 миллионов евро от имени Нидерландов специально на эту зиму", – сказано в ее сообщении.

Из сообщения можно понять, что деньги будут выделены через специальный фонд Всемирного банка, который создавали для помощи Украины в период зимнего сезона.

Напомним, ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине дополнительные 550 млн евро для ремонта поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержки стабильности в отечественной электросети.

Тем временем в СНБО считают, что Россия зимой попытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины, использовав любой повод для эскалации войны, вплоть до собственных провокаций на своей же территории. По словам главы СНБО Алексея Данилова, в преступлениях Кремль обвинит украинский народ.

"Мы не исключаем того, что Россия может использовать свои привычные акции на территории своей страны, по своей газотранспортной системе для того, чтобы в этом обвинить нашу страну", — отметил Данилов.