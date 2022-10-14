Тепло на зиму: Нідерланди допоможуть Україні з підготовкою до опалювального сезону
70 млн євро виділять через спеціальний фонд Світового банку, який створювали для допомоги України в період зимового сезону.
Пошкоджену після нещодавніх російських ракетних ударів українську енергоінфраструктуру буде відремонтовано напередодні зими за допомогою міжнародної фінансової підтримки. Влада Нідерландів перерахує Україні 70 млн євро для ремонту й підготовки об'єктів теплопостачання напередодні опалювального сезону. Про це заявила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.
"Із наближенням зими проблеми для українців тільки загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Я повідомила Світовому банку, що вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально цієї зими", — сказано в її повідомленні.
Із повідомлення можна зрозуміти, що гроші виділять через спеціальний фонд Світового банку, який створювали для допомоги України в період зимового сезону.
Нагадаємо, раніше Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) перерахував Україні додаткові 550 млн євро для ремонту пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримки стабільності у вітчизняній електромережі.
Тим часом у РНБО вважають, що Росія взимку спробує знищити критичну інфраструктуру України, використавши будь-який привід для ескалації війни, аж до власних провокацій на своїй території. За словами глави РНБО Олексія Данілова, у злочинах Кремль звинуватить український народ.
"Ми не виключаємо того, що Росія може використати свої звичні акції на території своєї країни, по своїй газотранспортній системі для того, щоб у цьому звинуватити нашу країну", — зазначив Данілов.