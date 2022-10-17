Украинцев предупредили об аварийных отключениях света из-за обстрелов ВС РФ

Граждан призывают соблюдать режим экономного потребления электроэнергии, чтобы бригады "Укрэнерго" не лишали бытовых потребителей света.

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В Украине могут ввести график аварийных отключений электроэнергии после атак ВС РФ на объекты критической инфраструктуры. Об этом предупреждает пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В заявлении сказано, что утром 17 октября российские войска целенаправленно атаковали объекты энергетической инфраструктуры, которые расположены в северных и центральных регионах Украины.

После осуществления ударов на месте обстрелов работают бригады "Укрэнерго", которые занимаются устранением последствий атак оккупантов.

Национальная энергокомпания заверяет, что ситуация в украинской энергосистеме находится под контролем, однако из-за повреждений в Украине могут ввести график аварийных отключений электроэнергии.

"С заданием навести панику враг не справился. Нас не запугать! Однако, диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток", — резюмировали в "Укрэнерго", комментируя утренние удары ВС РФ по объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что 17 октября российские войска, помимо атак дронами-камикадзе "Герань-2", осуществили ракетные и артиллерийские удары по Днепропетровской и Сумской областях. Местные военные администрации подтвердили, что обстрелы осуществлялись по объектам энергетической и критической инфраструктур.

Веерные отключения в Украине были отменены 13 октября — через несколько дней после массированных ракетных ударов ВС РФ по городам и объектам инфраструктуры. "Укрэнерго" удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, из-за чего исчезла необходимость по графику отключать свет бытовым потребителям.

Также Фокус в своем материале разбирался, угрожают ли украинцам зимой веерные отключения и холодные батареи.