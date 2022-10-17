Українців попередили про аварійні відключення світла через обстріл ЗС РФ

Громадян закликають дотримуватися режиму економного споживання електроенергії, щоб бригади "Укренерго" не позбавляли побутових споживачів світла.

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В Україні можуть запровадити графік аварійних відключень електроенергії після атак ЗС РФ на об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

У заяві сказано, що вранці, 17 жовтня, російські війська цілеспрямовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, які розташовані у північних та центральних регіонах України.

Після ударів на місці обстрілів працюють бригади "Укренерго", які займаються усуненням наслідків атак окупантів.

Національна енергокомпанія запевняє, що ситуація в українській енергосистемі перебуває під контролем, проте через пошкодження в Україні можуть запровадити графік аварійних відключень електроенергії.

"Із завданням навести паніку ворог не впорався. Нас не залякати! Проте, диспетчерський центр Укренерго не відкидає можливості запровадження графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватись режиму економного споживання електроенергії по всій країні, особливо у вечірні години доби", — резюмували в "Укренерго", Коментуючи ранкові удари ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що 17 жовтня російські війська, окрім атак дронами-камікадзе "Герань-2", здійснили ракетні та артилерійські удари по Дніпропетровській та Сумській областях. Місцеві військові адміністрації підтвердили, що обстріл здійснювався по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктур.

Віялові відключення в Україні скасовано 13 жовтня — за кілька днів після масованих ракетних ударів ЗС РФ по містах та об'єктах інфраструктури. "Укренерго" вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі, через що зникла потреба за графіком відключати світло побутовим споживачам.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, чи загрожують українцям взимку віялові відключення та холодні батареї.