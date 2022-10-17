Ракеты и дроны: украинская энергоинфраструктура выдержала 130 российских ударов

Попавшие под российский удар критически важные для жизни людей объекты были оперативно отремонтированы, электроснабжение восстановлено в 4 тыс. населенных пунктах.

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В попытках еще больше дестабилизировать ситуацию в Украине Россия с 10 по 16 октября 2022 года нанесла около 130 ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе по инфраструктурным объектам нашей страны. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, так в Кремле хотят запугать украинцев и парализовать энергетику государства.

"Своей цели враг не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктах", — написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Поврежденную инфраструктуру в Киевской области и на Сумщине отремонтировали за деньги из резервного бюджета. Для устранения неподалок после массированных обстрелов власти выделили 357 млн грн. В Кабмине отмечают, что речь идет о критически важных для жизни людей объектах.

Напомним, Утром 10 октября Россия выпустила более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины были сбиты ПВО. Также уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Под обстрелы попали Киев, Днепр, Львов, Хмельницкий и другие города страны. В частности, пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В результате чего есть проблемы с подачей электричества, воды и связи.

Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал ракетные удары по территории Украины. Он заявил, что оставлять без ответа "преступления Киевского режима невозможно" и заявил, что спецслужбы Украины причастны к подрыву Крымского моста, 3 терактах на Курской АЭС и попытках подорвать газопровод "Турецкий поток".