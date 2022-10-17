Ракети та дрони: українська енергоінфраструктура витримала 130 російських ударів

Об'єкти, що потрапили під російський удар, критично важливі для життя людей, оперативно відремонтовані, електропостачання відновлено в 4 тис. населених пунктах.

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У спробах ще більше дестабілізувати ситуацію в Україні, Росія з 10 по 16 жовтня 2022 року завдала близько 130 ракетних ударів і ударів дронами-камікадзе по інфраструктурних об'єктах нашої країни. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами чиновника, так у Кремлі хочуть залякати українців та паралізувати енергетику держави.

"Своєї мети ворог не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання у 4 тис. населених пунктах", — написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пошкоджену інфраструктуру на Київщині та на Сумщині відремонтували за гроші з резервного бюджету. Для усунення неполадок після масованих обстрілів влада виділила 357 млн грн. У Кабміні зазначають, що йдеться про критично важливі для життя люди об'єкти.

Нагадаємо, вранці, 10 жовтня, Росія випустила понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більш ніж половину збили засоби ППО. Також знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Під обстріл потрапили Київ, Дніпро, Львів, Хмельницький та інші міста країни. Зокрема постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого були проблеми з подачею електрики, води та зв'язку.

Глава Кремля Володимир Путін прокоментував ракетні удари по території України. Він заявив, що залишати без відповіді "злочини Київського режиму неможливо" і заявив, що спецслужби України причетні до підриву Кримського мосту, 3 терактів на Курській АЕС та спроби підірвати газопровід "Турецький потік".