Импорт газа: Украина резко нарастила поставки из Европы

Украина всего за несколько дней нарастила объемы закачки газа в 2-3 раза.

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Украина с 15 октября 2022 начала наращивать импорт природного газа из Европы, на фоне снижения цен на голубое топливо. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным "Оператора ГТС Украины", еще 14 октября заявка на поставку газа в Украину из ЕС составляла почти 3 млн куб. м, то 15-16 октября объемы поставок увеличились до 9,4-9,5 млн. куб. м, а 17 октября – до 7,8 млн куб. м.

Отметим, что европейский газ Украина импортирует еще с февраля 2022 года. По информации министра энергетики Германа Галущенко, газ покупают как частные игроки, так и НАК "Нафтогаз". Зимой, по словам министра, стоимость газа для Украины составляла от 900 до 1000 долларов за тысячу кубов.

Запасы газа на зиму

В рамках подготовки к сложнейшему отопительному сезону Украина продолжает закачивать газ в собственные подземные хранилища. В конце сентября 2022 года, как заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, в газохранилищах было накоплено почти 14 млрд кубометров "голубого топлива".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал планы закачать 19 млрд. кубов, но скорее всего, к середине октября в хранилищах будет существенно меньший объем. Это усложнит задачу успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 года. Об этом говорится в статье Фокуса "Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне".

Напомним, по данным газового хаба TTF в Нидерландах, стоимость природного газа в Европе 17 октября опустилась ниже 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. куб.м (или 133,2 доллара за мегаватт/час). Это в 2,5 раза ниже августовских цен, когда стоимость природного газа достигла рекорда — почти 360 евро за мегаватт/час, на фоне остановки газопровода "Северный поток-1".

Тем временем Еврокомиссия (ЕК) разработала план по ограничению цен на газ. Он предусматривает механизм "динамического" потолка цен на газ в ЕС и обязательные ограничения на колебания цен в течение одного дня. Планируется, что этот план лидеры Евросоюза будут обсуждать 18 октября.