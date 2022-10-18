Імпорт газу: Україна різко наростила постачання з Європи

Україна лише за кілька днів наростила обсяги закачування газу у 2-3 рази.

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Україна з 15 жовтня 2022 року почала нарощувати імпорт природного газу з Європи, на тлі зниження цін на блакитне паливо. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними "Оператора ГТС України", ще 14 жовтня заявка на постачання газу в Україну з ЄС складала майже 3 млн. куб. м, то 15-16 жовтня обсяги постачання збільшилися до 9,4-9,5 млн. куб. м, а 17 жовтня – до 7,8 млн. куб. м.

Зауважимо, що європейський газ Україна імпортує ще з лютого 2022 року. За інформацієюміністра енергетики Германа Галущенка, газ купують як приватні гравці, так і НАК "Нафтогаз". Взимку, за словами міністра, вартість газу для України становила від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

Запаси газу на зиму

У рамках підготовки до найскладнішого опалювального сезону Україна продовжує закачувати газ у власні підземні сховища. Наприкінці вересня 2022 року, як заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, у газосховищах було накопичено майже 14 млрд кубометрів "блакитного палива".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучував плани закачати 19 млрд. кубів, але швидше за все, до середини жовтня у сховищах буде значно менший обсяг. Це ускладнить завдання успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Про це йдеться у статті Фокусу "Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом та теплом можуть бути у новому зимовому сезоні".

Нагадаємо, за даними газового хаба TTF в Нідерландах, вартість природного газу в Європі 17 жовтня опустилася нижче за 1,4 тис. доларів за 1 тис. куб.м (або 133,2 долара за мегават/год). Це в 2,5 рази нижче за серпневі ціни, коли вартість природного газу досягла рекорду — майже 360 євро за мегават/годину, на тлі зупинки газопроводу "Північний потік-1".

Тим часом Єврокомісія (ЄК) розробила план щодо обмеження цін на газ. Він передбачає механізм "динамічної" стелі цін на газ у ЄС та обов'язкові обмеження на коливання цін протягом одного дня. Планується, що цей план лідери Євросоюзу обговорюватимуть 18 жовтня.