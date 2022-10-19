В России рухнули продажи газа в Европу: "Газпром" не запугал ЕС холодной зимой

В Москве создали такую ситуацию, когда российский газ не особо нужен Евросоюзу, хотя до большой войны с Украиной ЕС был основным рынком сбыта для РФ.

Related video

Европа пока только частично отказалась от российского газа, но даже это серьезно ударило по энергетическим амбициям Кремля. За 9 месяцев 2022 года экспорт газа из РФ обвалился на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили всего 89,3 млрд куб. м на фоне растущего сокращения поставок европейским покупателям. Об этом сообщает издание Natural Gas World.

Поскольку спрос на СПГ в остальном мире, особенно в Китае, снижается, Европа заменила глобальные поставки новыми дополнениями из США и Норвегии. Так ЕС обезопасил себя от проблем с поставками природного газа по трубопроводам "Северного потока".

При этом, европейская промышленность, на долю которой приходится 30% потребления газа, серьезно опасалась структурно более высоких цен на газ, но как пишет издание, данные свидетельствуют, что потенциальное экономическое воздействие значительно меньше, чем предполагалось.

Так, секторы с наибольшим потреблением природного газа – производство металлов, химикатов, бумаги, кокса, удобрений и переработку нефтепродуктов/минералов – потребляют четверть потребления природного газа в регионе, но только 3% от общей валовой добавленной стоимости в Европе и менее 1% всей европейской рабочей силы.

То есть, пишут журналисты, в Москве создали такую ситуацию, когда российский газ не особо нужен Евросоюзу. И это при том, что ЕС был основным рынком сбыта для РФ.

Ранее Фокус писал, что РФ тратит на войну значительно меньше своих доходов от энергоресурсов. Основными "спонсорами" российской экономики являются ЕС, в частности Германия, а также Китай. Они закупили у государства-агрессора больше всего энергоресурсов за последние полгода войны в Украине.

Напомним российский газовый монополист "Газпром" спрогнозировал увеличение цен на газ в Европе этой зимой более чем в полтора раза. Дело в том, что компания констатировала увеличение стоимости голубого топлива на спотовых биржах до $2500 за тысячу кубометров. По подсчетам монополиста, если тенденция сохранится, зимой цены превысят отметку 4 тысяч долларов. Тем временем в Евросоюзе готовятся к возможному сокращению потребления природного газа.