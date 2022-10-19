У Росії впали продажі газу в Європу: "Газпром" не залякав ЄС холодною зимою

У Москві створили таку ситуацію, коли російський газ не надто потрібен Євросоюзу, хоча до великої війни з Україною ЄС був основним ринком збуту для РФ.

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Європа поки лише частково відмовилася від російського газу, але навіть це серйозно вдарило по енергетичних амбіціях Кремля. За 9 місяців 2022 року експорт газу з РФ обвалився на 41,1%, якщо порівняти з тим же періодом 2021 року, і становив лише 89,3 млрд куб. м на тлі зростання скорочення поставок європейським покупцям. Про це повідомляє видання Natural Gas World.

Оскільки попит на ЗПГ у світі, особливо у Китаї, знижується, Європа замінила глобальні постачання новими доповненнями із навіть Норвегії. Так ЄС убезпечив себе від проблем із постачанням природного газу трубопроводами "Північного потоку".

Водночас європейська промисловість, на частку якої припадає 30% споживання газу, серйозно побоювалася структурно вищих цін на газ, але, як пише видання, дані свідчать, що потенційний економічний вплив значно менший, ніж передбачалося.

Так, сектори з найбільшим споживанням природного газу — виробництво металів, хімікатів, паперу, коксу, добрив та перероблення нафтопродуктів/мінералів — споживають чверть споживання природного газу в регіоні, але лише 3% від загальної валової доданої вартості в Європі та менш як 1% усієї європейської робочої сили.

Тобто, пишуть журналісти, у Москві створили таку ситуацію, коли російський газ не надто потрібен Євросоюзу. І це при тому, що ЄС був основним ринком збуту РФ.

Раніше Фокус писав, що РФ витрачає на війну значно менше своїх доходів від енергоресурсів. Основними "спонсорами" російської економіки є ЄС, зокрема Німеччина та Китай. Вони закупили у держави-агресора найбільше енергоресурсів за останні пів року війни в Україні.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" спрогнозував збільшення цін на газ у Європі цієї зими більш ніж у півтора раза. Річ у тому, що компанія констатувала збільшення вартості блакитного палива на спотових біржах до $2500 за тисячу кубометрів. За підрахунками монополіста, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать позначку 4 тисячі доларів. Тим часом у Євросоюзі готуються до можливого скорочення споживання газу.