Неожиданная связь: австралийцы отказываются от своих питомцев из-за войны в Украине, – BBC

Из-за российской военной агрессии стоимость жизни существенно выросла во всем мире. В результате жители Австралии вынуждены делать выбор –– кормить своих детей или домашних животных, пишут журналисты.

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Все больше жителей Австралии отказываются от своих домашних питомцев из-за войны в Украине и последствий Covid-19. Об этом в своей статье пишет BBC.

Как уточняют журналисты, военная агрессия Российской Федерации спровоцировала глобальный экономический кризис и существенное подорожание стоимости жизни во всем мире. Военные действия в Украине, а также последствия пандемии привели к росту цен на продукты питания, топливо и другие товары первой необходимости.

Австралийцы остро ощутили это на себе. Здесь рассказывают, что подорожали не только продукты, но также корма для животных и другие зоотовары. Уже к концу июня этого года стоимость товаров для животных выросла на 12%.

В результате люди стали отказываться от домашних любимцев, отдавая их в приюты.

"Это довольно печальный день, когда людям приходится делать выбор: кормить своих животных или своих детей. К сожалению, для некоторых людей это дошло до такой ситуации", –– прокомментировала журналистам Сьюзен Талевски из приюта для животных Her Lost Dogs' Home в Мельбурне.

Одним из их новых постояльцев стал четырехлетний неаполитанский мастиф Charcoal (Уголь), который весит 63 кг. Не так давно от пса отказались его владельцы, утверждающие, что больше не могут позволить себе такого питомца.

Как рассказала Талевски, содержание Charcoal в год обходится в 1600 австралийских долларов (около 38 тыс. грн).

В мельбурнском приюте сейчас находится 500 домашних животных.

"Это много ртов, которые нужно кормить. Мы чувствуем затруднения с точки зрения закупки припасов", –– утверждает австралийка.

О том, как жители континента отказываются от своих питомцев, рассказывает и глава организации Canberra Pet Rescue Аманда Доэль. Им недавно отдали 11-летнюю кошку Лилу. Ее владелица потеряла работу и дома и больше не могла заботиться о своей любимице.

Издание уточняет, что отказ от домашних животных является правонарушением в Австралии. Однако финансовая ситуация заставляет людей идти на такой шаг.

[ + – ] Стоимость кормов для животных существенно выросла во всем мире

Международная проблема: стоимость зоотоваров растет

BBC пишет, что существенный рост цен на корма для домашних животных –– это международная проблема. В США их стоимость поднялась на 10,3%, в европейских странах –– на 8,8%, в Великобритании –– на 8,4%.

Зоозащитные организации по всему миру сейчас сталкиваются с тем, что количество питомцев в приютах стабильно растет.

"Мы делаем все возможное, чтобы держать людей и их домашних животных вместе, но, к сожалению, видим, что все больше животных попадают под нашу опеку", — рассказала Элисон Джонс из Blue Cross в Великобритании.

Напомним, мировая экономика лишится почти $3 триллионов из-за вторжения РФ в Украину. Потеря дохода в мире от полномасштабной войны РФ с Украиной в сумме равна экономике Франции.

Ранее бывшая сотрудница американских разведслужб Ребекка Коффлер заявила, что Путин хочет обрушить глобальную экономику, применив ядерное оружие в Украине.