Несподіваний зв'язок: австралійці відмовляються від своїх улюбленців через війну в Україні, – BBC

Через російську військову агресію вартість життя істотно зросла в усьому світі. В результаті жителі Австралії змушені робити вибір — годувати своїх дітей або домашніх тварин, пишуть журналісти.

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Дедалі більше мешканців Австралії відмовляються від своїх домашніх улюбленців через війну в Україні та наслідки Covid-19. Про це у своїй статті пише ВВС.

Як уточнюють журналісти, військова агресія Російської Федерації спровокувала глобальну економічну кризу та суттєве подорожчання вартості життя у всьому світі. Воєнні дії в Україні, а також наслідки пандемії спричинили зростання цін на продукти харчування, паливо та інші товари першої необхідності.

Австралійці гостро відчули це на собі. Тут розповідають, що подорожчали не лише продукти, а й корми для тварин та інші зоотовари. Вже на кінець червня цього року вартість товарів для тварин зросла на 12%.

У результаті люди стали відмовлятися від домашніх улюбленців, віддаючи їх у притулки.

"Це досить сумний день, коли людям доводиться робити вибір: годувати своїх тварин або своїх дітей. На жаль, для деяких людей це дійшло до такої ситуації", — прокоментувала журналістам Сьюзен Талевскі із притулку для тварин Her Lost Dogs' Home у Мельбурні.

Одним із їхніх нових постояльців став чотирирічний неаполітанський мастиф Charcoal (Вугілля), який важить 63 кг. Нещодавно від пса відмовилися його власники, які стверджують, що більше не можуть дозволити собі такого улюбленця.

Як розповіла Талевскі, утримання Charcoal за рік коштує 1600 австралійських доларів (близько 38 тис. грн).

У мельбурнському притулку зараз перебуває 500 домашніх тварин.

"Це багато ротів, які потрібно годувати. Ми відчуваємо труднощі з точки зору закупівлі запасів", — стверджує австралійка.

Про те, як жителі континенту відмовляються від улюбленців, розповідає і голова організації Canberra Pet Rescue Аманда Доель. Їм нещодавно віддали 11-річну кішку Лілу. Її власниця втратила роботу і вдома і більше не могла дбати про свою улюбленицю

Видання уточнює, що відмова від домашніх тварин є правопорушенням в Австралії. Проте фінансова ситуація змушує людей йти на такий крок.

[ + – ] Вартість кормів для тварин суттєво зросла у всьому світі

Міжнародна проблема: вартість зоотоварів зростає

BBC пише, що суттєве зростання цін на корми для домашніх тварин — це міжнародна проблема. У США їхня вартість піднялася на 10,3%, у європейських країнах — на 8,8%, у Великій Британії — на 8,4%.

Зоозахисні організації по всьому світу зараз стикаються з тим, що кількість улюбленців у притулках стабільно зростає.

"Ми робимо все можливе, щоб тримати людей та їхніх домашніх тварин разом, але, на жаль, бачимо, що все більше тварин потрапляють під нашу опіку", — розповіла Елісон Джонс із Blue Cross у Великій Британії.

Нагадаємо, світова економіка втратить майже $3 трильйони через вторгнення РФ в Україну. Втрата доходу у світі від повномасштабної війни РФ з Україною в сумі дорівнює економіці Франції.

Раніше колишня співробітниця американських розвідслужб Ребекка Коффлер заявила, що Путін хоче завалити глобальну економіку, застосувавши ядерну зброю в Україні.