Дешево, но холодно: сколько стоит аренда офиса и можно ли отказаться от отопления

Из-за сложностей с отоплением и электроснабжением из-за энергетического терроризма России многие компании сейчас решают, как поступить с офисом или магазином в зимний период. Фокус узнал актуальные цены на рынке аренды, а также, можно ли отказаться от обогрева помещений.

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Украинский бизнес находится в поисках оптимальной модели работы во время отопительного периода, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Ледниковый период. Что ожидает зимой офисы, магазины и сферу услуг".

Благодаря дистанционной работе бизнес сможет диверсифицировать риски перебоев с отоплением и электроснабжением. Ведь сотрудники, находящиеся в разных локациях, вряд ли останутся без света все одновременно, а на отоплении при этом можно сэкономить.

"Потребители могут отказаться от централизованного отопления и поставки горячей воды в случае, если такая техническая возможность предусмотрена схемой теплоснабжения, утвержденной органом местного самоуправления в соответствии с законом "О теплоснабжении", при условии бесперебойной работы инженерного оборудования дома и соблюдения в смежных помещениях строительных норм", — объяснил Фокусу Игоря Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Однако эксперт уточняет, что при получении разрешения на отключение от централизованного отопления бизнесу придется искать альтернативу, ведь в коммерческих помещениях зимой нужно поддерживать минимальную температуру, необходимую для сохранения коммуникаций в рабочем состоянии.

Если же от централизованного отопления отказаться невозможно, Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости, советует за счет регулирования температуры батарей, где установлены терморегуляторы, уменьшить расходы на 30%.

В преддверии холодной и темной зимы на рынке коммерческой недвижимости стартовал процесс миграции. По словам Берещак, некоторые компании вместо офисов планируют использовать гибкие пространства (коворкинги и т.п.) или сохраняют минимальные арендованные площади только для части команды, которой это критически необходимо.

"Арендаторы офисных помещений ищут более дешевую аренду меньших площадей с несколькими вариантами отопления. А арендаторы торговых помещений, привязанные к своим магазинам предварительными инвестициями в ремонт и наличием постоянных покупателей, релокируются более осторожно после оценки всех преимуществ и недостатков такого решения", — рассказывает о процессах на рынке руководитель департамента развития проектов UTG Company.

При этом, Ирина Луханина, директор АН Best & Seller, в преддверии зимы не наблюдает массовой миграции и освобождения коммерческих помещений. "Стоимость аренды в офисных центрах уже сейчас достаточно низкая, и вряд ли ставки изменятся. А по коммунальным платежам стороны, безусловно, еще будут дискутировать", — заключает собеседница Фокуса.

Как изменилась цена аренды в торговых центрах во время войны

Малоформатные магазины: $110-420 за кв. м до войны (февраль 2022 года) / $70-250 за кв м после войны (лето 2022 года)

Рестораны, кафе: $6-35 / $1-15

Кинотеатр: $2-12 / $1-4

Крупноформатные магазины одежды: $2-37 / $1-18

Супермаркеты электроники: $4-18 / $1-8

Продуктовые супермаркеты: $8-30 / $1-12

Источник: UTG

Примеры коммерческих площадей, которые сдаются в аренду в октябре 2022 года

Киев

Офис в БЦ на ул. Крещатик, 36,8 кв. м: 17296 грн за все помещение / 470 грн за кв. м

помещения на 1 этаже в ЖК в спальном районе, 50 кв. м: 10000 грн / 200 грн

офиса в БЦ в центре, 138 кв. м: 58521 грн / 424 грн

Львов

офиса в центре, 32 кв. м: 7000 грн / 219 грн

коммерческое помещение (офис, салон, медцентр, магазин), 40 кв. м: 17000 грн / 425 грн

аренда салона красоты в центре, 109 кв. м: 25603 грн / 234 грн

Одесса

фасадный офис в БЦ, 58 кв. м: 16459 грн / 284 грн

магазин в центре, 40 кв. м: 12000 грн / 300 грн

офис в центре, 17 кв. м: 4000 грн / 235 грн

Днепр

офис с мебелью в центре, 29 кв. м: 6400 грн / 220 грн

магазин в ТЦ с отдельным входом, 46,3 кв. м: 6945 грн / 150

офис в центре, 32 кв. м: 4500 грн / 140 грн

Винница

коммерческое помещение, 39 кв. м: 5900 грн / 151 грн

коммерческого помещение (новострой), 58 кв. м: 16000 грн / 276 грн

помещение в центре, 63 кв. м: 18288 грн / 290 грн

Ивано-Франковск

коммерческой помещение в центре, 32 кв. м: 8000 грн / 250 грн

коммерческое помещение с ремонтом в центре, 73 кв. м: 16800 грн / 230 грн

помещение в центре под офис или салон красоты, 40 кв. м: 18288 грн / 457 грн

Черновцы

магазина в ТЦ, 52,3 кв. м: 5486 грн / 105 грн

салон красоты, 60 кв. м: 20000 грн / 333 грн

нежилое помещение, 62,5 кв. м: 25603 грн / 410 грн

Источник: открытые базы объявлений, анализ Фокуса

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что пик обвала цен и миграции арендаторов произошел в первые месяцы после начала полномасштабного российского вторжения. В сравнении с февралем 2022 года, цены к лету просели в разы.

Ранее Фокус писал, что рынок аренды жилья в Киеве восстановился на 80%, но в отдельных ценовых сегментах цены на аренду жилья растут не только из-за повышенного спроса, но и из-за изменения курса доллара, то есть, на фоне девальвации.

Как сообщалось, с 20 октября на всей территории Украины введены ограничения поставок электроэнергии. Причиной перебоев стали ракетные удары ВС РФ, которые повредили объекты критической инфраструктуры.