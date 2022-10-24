Дешево, але холодно: скільки коштує оренда офісу і чи можна відмовитися від опалення

Через складнощі з опаленням та електропостачанням через енергетичний тероризм Росії багато компаній зараз вирішують, як чинити з офісом чи магазином у зимовий період. Фокус дізнався про актуальні ціни на ринку оренди, а також, чи можна відмовитися від обігріву приміщень.

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Український бізнес знаходиться у пошуках оптимальної моделі роботи під час опалювального періоду, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Льодовиковий період. Що очікує взимку офіси, магазини та сферу послуг".

Завдяки дистанційній роботі бізнес зможе диверсифікувати ризики перебоїв із опаленням та електропостачанням. Адже співробітники, які перебувають у різних локаціях, навряд чи залишаться без світла всі одночасно, а на опаленні водночас можна заощадити.

"Споживачі можуть відмовитися від централізованого опалення та постачання гарячої води у разі, якщо така технічна можливість передбачена схемою теплопостачання, затвердженою органом місцевого самоврядування відповідно до закону "Про теплопостачання", за умови безперебійної роботи інженерного обладнання будинку та дотримання у суміжних приміщеннях будівельних норм ", — пояснив Фокус Ігор Ясько, керівний партнер ЮК Winner.

Проте експерт уточнює, що при отриманні дозволу на відключення від централізованого опалення бізнесу доведеться шукати альтернативу, адже у комерційних приміщеннях узимку потрібно підтримувати мінімальну температуру, необхідну для збереження комунікацій у робочому стані.

Якщо ж від централізованого опалення відмовитись неможливо, Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості, радить зменшити витрати на 30%, за допомогою регулювання температури батарей, де встановлені терморегулятори.

Напередодні холодної та темної зими на ринку комерційної нерухомості стартував процес міграції. За словами Берещак, деякі компанії замість офісів планують використовувати гнучкі простори (коворкінги тощо) або зберігають мінімальні орендовані площі лише для частини команди, якій це є критично необхідно.

"Орендатори офісних приміщень шукають дешевшу оренду менших площ з кількома варіантами опалення. А орендарі торгових приміщень, прив'язані до своїх магазинів попередніми інвестиціями в ремонт та наявністю постійних покупців, релокуються обережніше після оцінки всіх переваг і недоліків такого рішення", — розповідає про процес на ринку керівник департаменту розвитку проєктів UTG Company.

Водночас Ірина Луханіна, директорка АН Best & Seller, напередодні зими не спостерігає масової міграції та звільнення комерційних приміщень. "Вартість оренди в офісних центрах вже зараз досить низька, і навряд чи ставки зміняться. А про комунальні платежі сторони, безумовно, ще дискутуватимуть", — підсумовує співрозмовниця Фокуса.

Як змінилася ціна оренди у торгових центрах під час війни

Малоформатні магазини: $110-420 за кв. м до війни (лютий 2022 року) / $70-250 за кв м після війни (літо 2022 року)

Ресторани, кафе: $6-35 / $1-15

Кінотеатр: $2-12 / $1-4

Великоформатні магазини одягу: $2-37 / $1-18

Супермаркети електроніки: $4-18 / $1-8

Продуктові супермаркети: $8-30 / $1-12

Джерело: UTG

Приклади комерційних площ, що здаються в оренду у жовтні 2022 року

Київ

Офіс у БЦ на вул. Хрещатик, 36,8 кв. м: 17296 грн за все приміщення / 470 грн за кв. м

приміщення на 1 поверсі в ЖК у спальному районі, 50 кв. м: 10000 грн / 200 грн

офісу в БЦ в центрі, 138 кв. м: 58521 грн / 424 грн

Львів

офісу в центрі, 32 кв. м: 7000 грн / 219 грн

комерційне приміщення (офіс, салон, медичний центр, магазин), 40 кв. м: 17000 грн / 425 грн.

оренда салону краси в центрі, 109 кв. м: 25603 грн / 234 грн

Одеса

фасадний офіс у БЦ, 58 кв. м: 16459 грн / 284 грн

магазин у центрі, 40 кв. м: 12000 грн / 300 грн

офіс у центрі, 17 кв. м: 4000 грн / 235 грн

Дніпро

офіс з меблями в центрі, 29 кв. м: 6400 грн / 220 грн

магазин у ТЦ з окремим входом, 46,3 кв. м: 6945 грн / 150

офіс у центрі, 32 кв. м: 4500 грн / 140 грн

Вінниця

комерційне приміщення, 39 кв. м: 5900 грн / 151 грн

комерційного приміщення (новобудова), 58 кв. м: 16000 грн / 276 грн

приміщення в центрі, 63 кв. м: 18288 грн / 290 грн

Івано-Франківськ

комерційної приміщення в центрі, 32 кв. м: 8000 грн / 250 грн

комерційне приміщення з ремонтом у центрі, 73 кв. м: 16800 грн / 230 грн

приміщення в центрі під офіс або салон краси, 40 кв. м: 18288 грн / 457 грн

Чернівці

магазину в ТЦ, 52,3 кв. м: 5486 грн./105 грн

салон краси, 60 кв. м: 20000 грн./333 грн

нежитлове приміщення, 62,5 кв. м: 25603 грн / 410 грн

Джерело: відкриті бази оголошень, аналіз Фокусу

Опитані Фокусом експерти зазначають, що пік обвалу цін та міграції орендарів відбувся у перші місяці після початку повномасштабного російського вторгнення. Порівняно з лютим 2022 року, ціни до літа просіли в рази.

Раніше Фокус писав, що ринок оренди житла у Києві відновився на 80%, але в окремих цінових сегментах ціни на оренду житла зростають не лише через підвищений попит, а й через зміну курсу долара, тобто на тлі девальвації.

Як повідомлялося, з 20 жовтня на всій території України введено обмеження постачання електроенергії. Причиною перебоїв стали ракетні удари ЗС РФ, які зашкодили об'єктам критичної інфраструктури.