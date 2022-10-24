Холодный режим: как владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости готовятся к зиме

Веерные отключения электроэнергии и перебои с отоплением могут создать серьезные проблемы для работы предприятий. Насколько готова коммерческая недвижимость и ее арендаторы к рискам военной зимы.

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Энергетический терроризм России создает серьезные вызовы для украинского бизнеса, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Ледниковый период. Что ожидает зимой офисы, магазины и сферу услуг".

В отопительном сезоне 2022-2023 годов для предприятий встает вопрос не только об оптимизации расходов, но и о солидарности с государством, энергетическая система которого страдает от российских терактов.

Как сообщил Фокусу Григорий Трипульский, управляющий партнер ЮК "Де-юре", владельцы торговых центров и управляющие компании с середины 2022 года озаботились подготовкой к отопительному сезону. Компании, по возможности, планируют использовать солнечную энергию или пеллетное отопление, или готовятся к минимальному или частичному отоплению помещений.

"Арендаторам в Киеве, Львове, Одессе и других городах уже сообщили о снижении температурного режима, а там, где обстрелы энергетических предприятий приводят к критическим аварийным случаям, и о рисках отключения отопления", — продолжает Виктория Берещак, эксперт рынка недвижимости. По словам собеседницы Фокуса, в бизнес-центрах с целью экономии электроэнергии рассматривают применения веерных отключений.

Владельцам и управляющим коммерческой недвижимости зимой 2022-2023 предстоит найти компромисс между требованиями властей относительно снижения энергопотребления и необходимостью сохранения своего имущества и бизнеса арендаторов.

"Если владелец заботится о своей недвижимости, он не станет полностью выключать отопление, поскольку нужно, как минимум, уберечь от разрушения системы водоснабжения и канализации. Поэтому возможно существенное понижение температуры в коммерческих помещениях, но не полное их отключение от обогрева", — говорит Сергей Хоменко, руководитель департамента развития проектов UTG Company.

В обычных условиях арендаторы могли бы использовать для дополнительного локального обогрева собственные электрические устройства. Однако зимой 2022 года, когда значительная часть энергосистемы повреждена агрессором, а энергетический терроризм может продолжиться, риски перебоев тепло- и энергоснабжения остаются высокими.

Более того, энергосети могут не выдержать массового включения электрических отопительных приборов. Как отмечает Сергей Хоменко, почти все помещения, которые сдаются в аренду, рассчитаны на конкретную допустимую нагрузку энергосистем, поэтому дополнительные обогреватели могут вызвать автоматическое отключение потребителей. То есть, разнообразные обогреватели и кондиционеры вряд ли спасут "белых воротничков" от холода в офисах. Поэтому для многих компаний выходом станет хорошо освоенная в период эпидемии коронавируса удаленка.

Ранее Фокус анализировал, насколько распространенными во время отопительного периода будут веерные отключения и перебои с теплоснабжением.

Также Фокус предупреждал, что массовый обогрев электроприборами может привести к отключению электроэнергии.