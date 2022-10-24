Холодний режим: як власники й орендарі комерційної нерухомості готуються до зими

Віялові відключення електроенергії та перебої з опаленням можуть створити серйозні проблеми для роботи підприємств. Наскільки готова комерційна нерухомість та її орендарі до ризиків воєнної зими.

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Енергетичний тероризм Росії створює серйозні виклики для українського бізнесу, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Льодовиковий період. Що очікує взимку офіси, магазини та сферу послуг".

В опалювальному сезоні 2022-2023 років для підприємств постає питання не лише про оптимізацію витрат, а й про солідарність із державою, енергетична система якої страждає від російських терактів.

Як повідомив Фокусу Григорій Тріпульський, керівний партнер ЮК "Де-юре", власники торгових центрів і керівники компанії із середини 2022 року почали готуватися до опалювального сезону. Компанії, за можливості, планують використовувати сонячну енергію чи пелетне опалення або готуються до мінімального чи часткового опалення приміщень.

"Орендарям у Києві, Львові, Одесі й інших містах уже повідомили про зниження температурного режиму, а там, де обстріли енергетичних підприємств призводять до критичних аварійних випадків, і про ризики відключення опалення", — продовжує Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості. За словами співрозмовниці Фокусу, у бізнес-центрах із метою економії електроенергії розглядають застосування віялових відключень.

Власникам і керівникам комерційної нерухомості взимку 2022-2023 треба знайти компроміс між вимогами влади щодо зниження енергоспоживання і необхідністю збереження свого майна та бізнесу орендарів.

"Якщо власник дбає про свою нерухомість, він не стане повністю вимикати опалення, оскільки потрібно, як мінімум, уберегти від руйнування системи водопостачання та каналізації. Тому можливе суттєве зниження температури в комерційних приміщеннях, але не повне їх відключення від обігріву", — каже Сергій Хоменко, керівник департаменту розвитку проєктів UTG Company.

У звичайних умовах орендарі могли використовувати для додаткового локального обігріву власні електричні пристрої. Проте взимку 2022 року, коли значну частину енергосистеми пошкоджено агресором, а енергетичний тероризм може продовжитися, ризики перебоїв тепло- й енергопостачання залишаються високими.

До того ж, енергомережі можуть не витримати масового увімкнення електричних опалювальних приладів. Як зазначає Сергій Хоменко, майже всі приміщення, що здаються в оренду, розраховані на конкретне допустиме навантаження енергосистем, тому додаткові обігрівачі можуть спричинити автоматичне відключення споживачів. Тобто, різноманітні обігрівачі та кондиціонери навряд чи врятують "білих комірців" від холоду в офісах. Тому для багатьох компаній виходом стане добре освоєна в період епідемії коронавірусу віддаленка.

Раніше Фокус аналізував, наскільки поширеними під час опалювального періоду будуть віялові відключення та перебої з теплопостачанням.

Також Фокус попереджав, що масовий обігрів електроприладами може призвести до вимкнення електроенергії.