Богатство Путина: ЕС заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро

Большую часть суммы заморозили семь стран Евросоюза, среди которых Германия, Бельгия и Франция.

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Страны Европейского союза заморозили 17,5 млрд евро российских активов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает австрийское издание ORF.

По его словам, были заморожены активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями ЕС. Счета, недвижимость и яхты таких лиц отслеживаются и замораживаются странами-членами ЕС.

Заметную часть озвученной суммы заморозили семь стран Евросоюза, а именно:

Германия;

Бельгия;

Франция;

Люксембург;

Ирландия;

Италия;

Австрия.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что такая тенденция связана не только с российским имуществом в этих странах, но и с работой органов власти, а также эффективным выполнением санкций.

Как отметил Кристиан Виганд, что передать замороженные активы страны-агрессора Украине для восстановления инфраструктуры можно будет только после конфискации этих средств, а для этого понадобится соответствующая законодательная база.

Репарации за войну: Украина требует от РФ 300 млрд долларов

Россия продолжает сеять смерть, пытаясь отобрать независимость Украины. Враг не гребует обстреливать своими ракетами инфраструктурные и цивильные объекты Украины. По этому Украина будет требовать от Российской Федерации репарации за большое вторжение на общую сумму не менее 300 млрд долларов.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, осенью 2022 года должен появиться международный механизм принудительного взыскания репараций с России за разрушения в Украине. Сразу после этого, по словам министра, наша страна начнет переговоры с конкретными странами, которые заморозили российские активы, с просьбой передать их в специальный компенсационный фонд.

При этом чиновник отметил, что пока невозможно говорить о конкретной сумме российских активов, которые Украина может получить в качестве репарации.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией по контрибуциям и репарациям. Секретарь отметил, что чем дольше Россия оттягивает эти переговоры, тем больше становятся суммы за нанесенные из-за войны разрушения.

Ранее Аналитический центр Киевской школы экономики KSE Institute совместно с правительственными органами и партнерскими организациями оценил объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры. По состоянию на 1 августа ущерб увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн.