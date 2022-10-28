Багатство Путіна: ЄС заморозив російські активи на 17,5 мільярда євро

Більшість суми заморозили сім країн Євросоюзу, серед яких Німеччина, Бельгія та Франція.

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Країни Європейського союзу заморозили 17,5 млрд. євро російських активів. Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє австрійське видання ORF.

За його словами, було заморожено активи 1350 осіб та організацій, які перебувають під санкціями ЄС. Рахунки, нерухомість та яхти таких осіб відстежуються та заморожуються країнами-членами ЄС.

Помітну частину озвученої суми заморозили сім країн Євросоюзу, а саме:

Німеччина;

Бельгія;

Франція;

Люксембург;

Ірландія;

Італія;

Австрія.

Представник Єврокомісії наголосив, що така тенденція пов'язана не лише з російським майном у цих країнах, а й із роботою органів влади, а також ефективним виконанням санкцій.

Як зазначив Крістіан Віганд, передати заморожені активи країни-агресора Україні для відновлення інфраструктури можна буде лише після конфіскації цих коштів, а для цього знадобиться відповідна законодавча база.

Репарації за війну: Україна вимагає від РФ 300 млрд доларів

Росія продовжує сіяти смерть, намагаючись відібрати незалежність України. Ворог не гребує обстрілювати своїми ракетами інфраструктурні та цивільні об'єкти України. Тому Україна вимагатиме від Російської Федерації репарації за велике вторгнення на загальну суму не менше 300 млрд доларів.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, восени 2022 року має з'явитися міжнародний механізм примусового стягнення репарацій із Росії за руйнування в Україні. Одразу після цього, за словами міністра, наша країна розпочне переговори з конкретними країнами, які заморозили російські активи з проханням передати їх до спеціального компенсаційного фонду.

При цьому чиновник зазначив, що поки неможливо говорити про конкретну суму російських активів, які Україна може отримати як репарацію.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна готова вести переговори з Росією щодо контрибуцій та репарацій. Секретар зазначив, що чим довше Росія відтягує ці переговори, тим більшими стають суми за руйнування, завдані через війну.

Раніше Аналітичний центр Київської школи економіки KSE Institute спільно з урядовими органами та партнерськими організаціями оцінив обсяг прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування будівель та інфраструктури. Станом на 1 серпня збитки збільшились до $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.