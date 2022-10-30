"Точности на 100% не будет": в ДТЭК анонсировали новый график отключения света в Киеве

30 октября, как предполагают в компании, в столице электроэнергию отключать не будут из-за низкого потребления и благоприятной погоды.

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На следующей неделе будет представлен новый график отключения света в Киеве, однако 100% вероятности совпадения ожидать не стоит. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор поставщика энергии YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, график отключения света в Киеве еще разрабатывается и будет представлен обществу на следующей неделе.

Исполнительный директор поставщика энергии YASNO, который входит в состав Группы ДТЭК, предупредил, что новое расписание вряд ли будет на 100% точным, поскольку ситуация в энергетике зависит от объемов дефицита и потребления электроэнергии потребителями.

"100% вероятности совпадения (запланированные отключения света с реальными — ред.) не будет. Мы с сетями пытаемся угадать, какой будет дефицит, потребление и этот баланс мы прогнозируем. Это впервые происходит с системой. Надеюсь, что в начале следующей недели мы опубликуем новые графики и надеюсь, что эти графики будут более более точными", — продолжил Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

CEO YASNO предположил, что 30 октября веерных отключений электроэнергии не будет. По словам Коваленко, в воскресенье зачастую фиксируют самый низкий уровень потребления энергии. Более того, веерных отключений электроэнергии 30 октября можно избежать благодаря благоприятным погодным условиям.

В эфире телемарафона исполнительный директор YASNO также объяснил бытовым потребителям разницу между экстренными и стабилизационными выключениями света.

"Экстренные могут быть и шесть часов и больше. А стабилизационные, когда мы понимаем, что "Укрэнерго" даст команду 20% — мы таргетируем следующие цели, что промежуток времени составляет 4 часа", — резюмировал Коваленко в общении с журналистами.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал нововведения в энергосистеме. По его словам, с 31 октября в Украине планируют ввести плановые, а не аварийные графики отключения электроэнергии бытовым потребителям.

Также сообщалось, что энергосистема Киева может быть восстановлена в течение следующих 2-3 недель. Мэр столицы Виталий Кличко не исключил также риск масштабного блэкаута, если бытовые потребители не будут придерживаться экономии.

Отметим, что Фокус в своем материале детально рассказывал, почему мобильная связь и интернет исчезают вместе со светом.