"Точності на 100% не буде": у ДТЕК анонсували новий графік відключення світла у Києві

30 жовтня, як припускають у компанії, у столиці електроенергію не відключатимуть через низьке споживання та сприятливу погоду.

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Наступного тижня буде представлено новий графік відключення світла, проте 100% ймовірності збігу очікувати не варто. Про це в етері національного телемарафону повідомив виконавчий директор постачальника енергії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, графік відключення світла у Києві ще розробляється і буде представлений суспільству наступного тижня.

Виконавчий директор постачальника енергії YASNO, який входить до складу Групи ДТЕК, попередив, що новий розклад навряд чи буде на 100% точний, оскільки ситуація в енергетиці залежить від обсягів дефіциту та споживання електроенергії споживачами.

"100% ймовірності збігу (заплановані відключення світла з реальними — ред.) не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати, який буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається із системою. Сподіваюся, що на початку наступного тижня ми опублікуємо нові графіки і сподіваюся, що ці графіки будуть точнішими", — продовжив Сергій Коваленко в етері телемарафону.

CEO YASNO припустив, що 30 жовтня віялових відключень електроенергії не буде. За словами Коваленка, у неділю найчастіше фіксують найнижчий рівень споживання енергії. Крім того, віялових відключень електроенергії 30 жовтня можна уникнути завдяки сприятливим погодним умовам.

В етері телемарафону виконавчий директор YASNO також пояснив побутовим споживачам різницю між екстреними та стабілізаційними виключеннями світла.

"Екстренні можуть бути і шість годин і більше. А стабілізаційні, коли ми розуміємо, що "Укренерго" дасть команду 20% — ми таргетуємо наступні цілі, що проміжок часу становить 4 години", — резюмував Коваленко у спілкуванні з журналістами.

Варто зазначити, що за кілька днів раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував нововведення в енергосистемі. За його словами, з 31 жовтня в Україні планують запровадити планові, а не аварійні графіки відключення електроенергії побутовим споживачам.

Також повідомлялося, що енергосистема Києва може бути відновлена протягом наступних 2-3 тижнів. Мер столиці Віталій Кличко не виключив також ризик масштабного блекауту, якщо побутові споживачі не дотримуватимуться економії.

Зазначимо, що Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, чому мобільний зв'язок та інтернет зникають разом зі світлом.