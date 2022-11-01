План сработал: что заставило Россию терять деньги на поставках газа

Европейская комиссия предложила ряд мер для борьбы с неоправданно высокими ценами на энергоносители, включая цену на газ, которая все еще является объектом манипуляций со стороны России.

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Цены на газ в Европе стабильно снижаются с августа, на фоне теплой осенней погоды и заполнения европейских хранилищ более чем на 90%. Из-за этого Россия теряет своих доходы в энергетической сфере, рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью инфрмагенству УНИАН.

"Уже заметно, что предпринятые нами шаги для преодоления кризиса – например сокращение спроса на газ на 15% и заполнение хранилищ более чем на 90% – срабатывают, а цены на газ стабильно снижаются с августа. Это не только хорошая новость для наших потребителей, но это также означает уменьшение доходов для России", — сказала Кадри Симсон.

По ее словам, Европейская комиссия (ЕК) действительно предложила ряд мер для борьбы с неоправданно высокими ценами на энергоносители, включая цену на газ, которая все еще является объектом манипуляций со стороны России. Следующая встреча ЕК по этому вопросу состоится в конце ноября.

"Среди других инструментов, Еврокомиссия готова разработать динамическое ограничение цены на газ для виртуальной торговой точки TTF, если получит соответствующий мандат со стороны Совета ЕС", — объяснила чиновница.

Отметим, что с понедельника, 24 октября, ориентировочные оптовые цены на газ в Нидерландах снизились на 9%. А Цены в Великобритании упали на 7%.

Ранее сообщалось, что Россия не может найти покупателей для своей нефти. Издание пишет, что за последние четыре недели объемы закупок российской нефти со стороны Китая, Турции и Индии снизились.

Также Фокус писал, почему украинцам придется платить больше за отопление в 202 году. Еще напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует повышать тарифы и продолжит платить субсидии.