План спрацював: що змусило Росію втрачати гроші на постачанні газу

Європейська комісія запропонувала низку заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включаючи ціну на газ, яка все ще є об'єктом маніпуляцій із боку Росії.

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Ціни на газ у Європі стабільно знижуються із серпня на тлі теплої осінньої погоди й заповнення європейських сховищ більш ніж на 90%. Через це Росія втрачає свої доходи в енергетичній сфері, розповіла єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю інформаційному агентству УНІАН.

"Уже помітно, що вжиті нами кроки для подолання кризи — наприклад, скорочення попиту на газ на 15% і заповнення сховищ більш ніж на 90% — спрацьовують, а ціни на газ стабільно знижуються із серпня. Це не тільки хороша новина для наших споживачів, але й це також означає зменшення доходів для Росії", — сказала Кадрі Сімсон.

За її словами, Європейська комісія (ЄК) справді запропонувала низку заходів для боротьби з невиправдано високими цінами на енергоносії, включаючи ціну на газ, яка досі є об'єктом маніпуляцій із боку Росії. Наступна зустріч ЄК щодо цього питання відбудеться наприкінці листопада.

"Серед інших інструментів Єврокомісія готова розробити динамічне обмеження ціни на газ для віртуальної торгової точки TTF, якщо отримає відповідний мандат із боку Ради ЄС", — пояснила чиновниця.

Зазначимо, що з понеділка, 24 жовтня, орієнтовні оптові ціни на газ у Нідерландах знизилися на 9%. А ціни у Великій Британії впали на 7%.

Раніше повідомлялося, що Росія не може знайти покупців для своєї нафти. За останні чотири тижні обсяги закупівель російської нафти з боку Китаю, Туреччини й Індії знизилися.

Також Фокус писав, чому українцям доведеться платити більше за опалення у 2022 році. Ще нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи та продовжить платити субсидії.