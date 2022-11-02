Шахеды летают, караван идет: сколько иранских компаний работает в Украине

В период войны в Украине в стране продолжают работать около 900 иранских компаний. Чаще всего их деятельность связана с оптовой торговлей.

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В Украине работают 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий есть граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской". Такие выводы сделали аналитики R&D центра YouControl, когда исследовали украинские компании с иранскими владельцами.

"Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в прошлом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн ​​грн.", — говорится в исследовании R&D центра YouControl.

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По данных исследования, 661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины – Киеве (77% от общего количества). На втором месте – Харьковская область, на третьем – Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевской и Днепропетровской области.

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В то же время, отраслевая структура иранского бизнеса в Украине по кодам видов экономической деятельности говорит о преобладании КВЭД 46.90. "Неспециализированная оптовая торговля". Это основной вид для 91 компании (10,5% от общего количества). Также иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5,3%), ресторанного бизнеса (5%), компьютерного программирования (4,5%).

Высокий удельный вес имеет оптовая торговля овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.

Напомним, Иран готовится отправить в Россию еще около 1000 единиц вооружения, в частности, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и дополнительные ударные беспилотники для использования на войне против Украины.

Как сообщал Фокус, поставки России иранских дронов не остались незамеченными на Западе, несмотря на попытки Ирана и РФ утаить правду, и для Ирана могут ужесточить санкции.