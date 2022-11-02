Шахеди літають, караван іде: скільки іранських компаній працює в Україні

У період війни в Україні продовжують працювати близько 900 іранських компаній. Найчастіше їхня діяльність пов'язана з оптовою торгівлею.

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В Україні працюють 863 компанії з іранським капіталом: серед засновників чи кінцевих бенефіціарів цих підприємств є громадяни Ірану чи закордонні компанії з іранською "пропискою". Такі висновки зробили аналітики R&D центру YouControl, досліджуючи українські компанії з іранськими власниками.

"Згідно з останніми відомими даними за 2020 рік, які минулого року розкрила Державна фіскальна служба, ці компанії згенерували 351,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. Водночас, контролюючи 431,4 млн грн активів балансу та зареєструвавши сумарний статутний капітал у розмірі 398,7 млн ​​грн", — йдеться у дослідженні R&D центру YouControl.

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За даними дослідження, 661 іранську компанію сконцентровано у столиці України — Києві (77% від загальної кількості). На другому місці — Харківська область, третьому — Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київської та Дніпропетровської області.

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Водночас галузева структура іранського бізнесу в Україні за кодами видів економічної діяльності говорить про переважання КВЕД 46.90. "Неспеціалізована оптова торгівля". Це основний вид для 91 компанії (10,5% загальної кількості). Також іранські компанії спеціалізуються на діяльності у галузях будівництва (5,3%), ресторанного бізнесу (5%), комп'ютерного програмування (4,5%).

Висока питома вага має оптова торгівля овочами та фруктами, туристичні та дизайнерські агенції, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.

Нагадаємо, Іран готується відправити до Росії ще близько 1000 одиниць озброєння, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники для використання на війні проти України.

Як повідомляв Фокус, постачання Росії іранських дронів не залишилися непоміченими на Заході, незважаючи на спроби Ірану та РФ приховати правду, і для Ірану можуть посилити санкції.