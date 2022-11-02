Агроэкспорт, кредиты и гранты – условия для курсовой стабильности, – Гетманцев

Динамика товарного экспорта в последние месяцы улучшилась. Продажа аграрки остается основной статьей украинского экспорта.

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За 9 месяцев 2022 года экспорт товаров составил $30,5 млрд, сократившись против аналогичного периода прошлого года на 31,6%. Впрочем, в последние месяцы динамика товарного экспорта улучшалась. В сентябре экспорт товаров составил $3,9 млрд – это лучший показатель с начала войны. Об этом пишет в авторской колонке для Фокуса глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Аграрная продукция с большим отрывом остается основной статьей украинского экспорта, обеспечив 2/3 выручки в сентябре. За 9 месяцев экспортировано сельхоз сырья и продовольствия (товаров группы 1-24 УКТВЭД) на $16 млрд. И хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы такого экспорта уменьшились на 10%, его доля в общей структуре экспорта выросла с 40 до 52,4%", — отмечает Данил Гетманцев.

Он подчеркнул: в течение трех кварталов импорт товаров продолжал восстанавливаться, также достигнув в сентябре наибольшего значения с начала войны ($4,9 млрд), но меньшими темпами, чем экспорт. Как следствие, дефицит торговли товарами в сентябре улучшился до $1 млрд, что является лучшим результатом в третьем квартале и вторым наилучшим показателем с начала года. За первые три квартала этот показатель составил почти минус $9 млрд.

По словам Данила Гетманцева, что касается финансового счета, то в сентябре его отрицательное сальдо расширилось до $2,6 млрд. долл., что является максимумом в текущем году. Причина – ускорение оттока валюты по операциям частного сектора (через торговые кредиты, наличную валюту вне банков, межбанковские операции). С начала года отток по финансовому счету составил около $14,5 млрд.

[ + – ] Данил Гетманцев: объема золотовалютных резервов достаточно для проведения необходимых платежей в валюте и поддержания относительной курсовой устойчивости Фото: Кирилл Чуботин

"Итого, общее сальдо платежного баланса за 9 месяцев составило "минус" $5,9 млрд, что лучше, чем в первой половине года, когда оно достигло $8,1 млрд. Причина улучшения ситуации — сокращение дефицита внешней торговли и значительные объемы поступлений внешней помощи ситуация во второй половине года. По итогам года дефицит платежного баланса должен сократиться до $4,9 млрд. дол. Для сравнения, в 2014 году из-за значительно меньших шоков для экономики дефицит достиг $13,3 млрд", — говорит Данил Гетманцев.

Он объяснил: в 2022 году дефицит был профинансирован за счет золотовалютных резервов. Резервы НБУ по итогам сентября сократились до $23,9 млрд (три месяца импорта). Однако с учетом поступления внешней помощи в октябре ($4 млрд) резервы к началу ноября должны вырасти до более чем $25 млрд, а на конец года, по прогнозу НБУ, резервы могут достичь $26 млрд.

"Последние тенденции в платежном балансе свидетельствуют, что внешняя позиция Украины остается уязвимой, в том числе, из-за неясных перспектив сохранения зерновой сделки. Конечно, в ближайшей перспективе состояние платежного баланса будет определяться ходом военных действий. Но с позиции сегодняшнего дня риски на стороне платежного баланса контролируются, объем золотовалютных резервов достаточен для проведения необходимых платежей в валюте и поддержания относительной курсовой устойчивости", — считает глава комитета ВРУ по налогам.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вывоз зерновой продукции из Украины вновь возможен, а "зерновой коридор" открыт, как это было раньше.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что больше не будут участвовать в отправке украинского зерна за границу из-за инцидента с кораблями в Черном море, которые якобы подверглись атаке с воздуха.

Как сообщал Фокус, НБУ предложил для физлиц депозит с конвертацией в доллар и последующей конвертацией в гривну, что, по его мнению, будет способствовать уменьшению спроса на валюту, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка.