Агроекспорт, кредити та гранти – умови для курсової стабільності, – Гетманцев

Динаміка товарного експорту останніми місяцями покращилася. Продаж аграрки залишається основною статтею українського експорту.

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За 9 місяців 2022 року експорт товарів становив $30,5 млрд, скоротившись проти аналогічного періоду минулого року на 31,6%. Втім, останніми місяцями динаміка товарного експорту покращувалась. У вересні експорт товарів становив $3,9 млрд — це найкращий показник з початку війни. Про це пише в авторській колонці для Фокусу голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Аграрна продукція з великим відривом залишається основною статтею українського експорту, забезпечивши 2/3 виторгу у вересні. За 9 місяців експортовано сільгосп сировини та продовольства (товарів групи 1-24 УКТЗЕД) на $16 млрд. І хоча проти аналогічного періоду минулого року обсяги такого експорту зменшилися на 10%, його частка у загальній структурі експорту зросла з 40 до 52,4%", — зазначає Данило Гетманцев.

Він наголосив: протягом трьох кварталів імпорт товарів продовжував відновлюватися, також досягнувши у вересні найбільшого значення з початку війни ($4,9 млрд), але меншими темпами, ніж експорт. Як наслідок, дефіцит торгівлі товарами у вересні покращився до $1 млрд, що є найкращим результатом у третьому кварталі та другим найкращим показником з початку року. За перші три квартали цей показник становив майже мінус $9 млрд.

За словами Данила Гетманцева, щодо фінансового рахунку, то у вересні його негативне сальдо розширилося до $2,6 млрд дол., що є максимумом у цьому році. Причина — прискорення відтоку валюти за операціями приватного сектора (через торгові кредити, готівку поза банками, міжбанківські операції). З початку року відтік за фінансовим рахунком становив близько $14,5 млрд.

[ + – ] Данило Гетманцев: обсягу золотовалютних резервів достатньо для проведення необхідних платежів у валюті та підтримки відносної курсової стійкості Фото: Кирило Чуботін

"Разом, загальне сальдо платіжного балансу за 9 місяців склало "мінус" $5,9 млрд, що краще, ніж у першій половині року, коли воно досягло $8,1 млрд. Причина покращення ситуації — скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі та значні обсяги надходжень зовнішньої допомоги ситуація у другій половині року. За підсумками року дефіцит платіжного балансу має скоротитися до $4,9 млрд дол. Для порівняння, у 2014 році через значно менші шоки для економіки дефіцит досяг $13,3 млрд", — говорить Данило Гетманцев.

Він пояснив: 2022 року дефіцит профінансований коштами золотовалютних резервів. Резерви НБУ за підсумками вересня скоротилися до $23,9 млрд (три місяці імпорту). Проте з урахуванням надходження зовнішньої допомоги у жовтні ($4 млрд) резерви до початку листопада мають зрости до понад $25 млрд, а на кінець року, за прогнозом НБУ, резерви можуть сягнути $26 млрд.

"Останні тенденції у платіжному балансі свідчать, що зовнішня позиція України залишається вразливою, зокрема через незрозумілі перспективи збереження зернової угоди. Звичайно, у найближчій перспективі стан платіжного балансу визначатиметься ходом воєнних дій. Але з позиції сьогоднішнього дня ризики на стороні платіжного балансу контролюються, обсяг золотовалютних резервів достатній для проведення необхідних платежів у валюті та підтримки відносної курсової стійкості”, — вважає голова комітету ВРУ з податків.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вивезення зернової продукції з України знову можливе, а "зерновий коридор" відкрито, як це було раніше.

Раніше в Міністерстві оборони Росії заявили, що більше не братимуть участі у відправленні українського зерна за кордон через інцидент з кораблями в Чорному морі, які нібито зазнали атаки з повітря.

Як повідомляв Фокус, НБУ запропонував для фізосіб депозит з конвертацією в долар і подальшою конвертацією в гривню, що, на його думку, сприятиме зменшенню попиту на валюту, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку.