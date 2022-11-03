Украина получит 100 млн долларов на восстановление энергетики: что закупят

Правительство Швейцарии отмечает, что Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества, чтобы справиться чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Related video

Швейцария выделит Украине почти 100 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Сообщение об этом опубликовано на сайте швейцарского правительства.

Отмечается, что за эти деньги украинское правительство сможет купить для энергетиков источники энергии и запчасти для ремонта поврежденного в результате ракетных обстрелов оборудования.

"Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией", — сказано в сообщении.

Кроме того, Швейцария поможет отремонтировать системы крепления реек для перевозки тяжелых грузов, в том числе зерна. Также правительство страны оказывает гуманитарную помощь. Федеральный совет подаст в парламент запрос о дополнительных 76 млн швейцарских франков для покрытия этих расходов.

Также страна поставляет Украине генераторы, насосы и установки для очистки воды.

Как ранее писал Фокус, также Нидерланды перечислят Украине 70 млн евро для ремонта и подготовки объектов теплоснабжения. Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине дополнительные 550 млн евро для ремонта поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержки стабильности в отечественной электросети.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье Черкасской, Винницкой, Полтавской областях. В столице, в частности, были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. В результате чего часть города осталась без электричества, а в некоторых районах пропало водоснабжения.