Україна отримає 100 млн доларів на відновлення енергетики: що закуплять

Уряд Швейцарії зазначає, що Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти, щоб упоратися з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

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Швейцарія виділить Україні майже 100 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Повідомлення про це опубліковано на сайті швейцарського уряду.

Зазначається, що за ці гроші український уряд зможе купити для енергетиків джерела енергії та запчастини для ремонту пошкодженого внаслідок ракетного обстрілу обладнання.

"Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти, щоб впоратися з цією надзвичайною ситуацією", — сказано в повідомленні.

Крім того, Швейцарія допоможе відремонтувати системи кріплення рейок для перевезення важких вантажів, зокрема зерна. Також уряд країни надає гуманітарну допомогу. Федеральна рада подасть до парламенту запит про додаткові 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.

Також країна постачає Україні генератори, насоси й установки для очищення води.

Як раніше писав Фокус, також Нідерланди перекажуть Україні 70 млн євро для ремонту та підготовки об'єктів теплопостачання. Крім того, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) переказав Україні додаткові 550 млн євро для ремонту пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримки стабільності у вітчизняній електромережі.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях. У столиці, зокрема, було атаковано об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого частина міста залишилася без електрики, а в деяких районах зникло водопостачання.