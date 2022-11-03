Ветер в кошельках: в России стремительно беднеет население

Как свидетельствуют данные российского Госстата, за первый квартал 2022 года количества бедных в РФ увеличился с 12,7 млн до 20,9 млн.

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В 3 квартале 2022 года реальные наявные доходы россиян составили 3,4% в годовом измерении. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что во 2 квартале года показатель сократился на 0,8% в годовом измерении, в 1 — на 1,2%. А с января по сентябрь 2022 года доходы сократились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов населения РФ на 2,2% в 2022 году с последующим ростом на 1,6% в 2023 году.

Кроме того, как свидетельствуют данные российского Госстата, за первый квартал 2022 года количества бедных в РФ увеличился с 12,7 млн до 20,9 млн. Также на 17% снизился спрос россиян на непродовольственные товары.

Санкции Запада — когда экономика РФ достигнет дна

Западные санкции, по мнению экспертов Bloomberg, нарушили торговые цепочки. Некоторые отрасли, такие как автомобилестроение, были парализованы. Потребительские расходы прекратились.

Центральный банк РФ прогнозирует ухудшение экономики и в следующих кварталах, восстановления не стоит ждать до второй половины 2023 года. Ситуация осложнится снижением поставок энергоносителей в Европу с августа. К началу следующего года добыча сырой нефти в России сократится примерно на 20%.

Тем временем в Украине по сравнению с довоенным уровнем сотрудники многих компаний получают на 16-50% меньшие зарплаты. По данным исследования кадрового портала порталом grc в сентябре 2022, года, треть опрошенных работодателей выплачивает своим сотрудникам сокращенную заработную плату. Среди сокращавших компенсационные выплаты персонала большинство (11,6%) уменьшило оклады на 16-30%. Также большая часть предприятий и организаций (7,8%) сократили зарплату на 31-50%. Более чем на 50% произошло сокращение окладов у 6,1% компаний.

Ранее Фокус писал, что с началом войны украинцы начали испытывать финансовые сложности. Каждый третий работник ежемесячно тратит всю свою зарплату раньше, чем получает следующую.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, номинальные зарплаты в Украине в этом году упадут 12,3%; реальные с учетом инфляции — на 26,9%, а в 2023 году зарплаты украинцев вырастут на 32,8% и 4,6% соответственно.