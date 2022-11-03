Вітер у гаманцях: у Росії стрімко бідніє населення

Судячи з даних російського Держстату, за перший квартал 2022 року кількість бідних у РФ збільшилася з 12,7 млн до 20,9 млн.

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У 3 кварталі 2022 року реальні наявні доходи росіян становили 3,4% у річному вимірі. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Держстату.

Зазначається, що у 2 кварталі року показник скоротився на 0,8% у річному вимірі, у 1 — на 1,2%. А з січня до вересня 2022 року доходи скоротилися на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Водночас Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження реальних доходів населення РФ на 2,2% у 2022 році з подальшим зростанням на 1,6% у 2023 році.

Крім того, як свідчать дані російського Держстату, за перший квартал 2022 року кількість бідних у РФ збільшилася з 12,7 млн до 20,9 млн. Також на 17% знизився попит росіян на непродовольчі товари.

Санкції Заходу — коли економіка РФ досягне дна

Західні санкції, на думку експертів Bloomberg, порушили торгові ланцюжки. Деякі галузі, такі як автомобілебудування, були паралізовані. Споживчі витрати припинилися.

Центральний банк РФ прогнозує погіршення економіки і у наступних кварталах, відновлення не варто чекати до другої половини 2023 року. Ситуація ускладниться зниженням постачання енергоносіїв до Європи з серпня. До початку наступного року видобуток сирої нафти у Росії скоротиться приблизно на 20%.

Водночас в Україні, порівняно з довоєнним рівнем, співробітники багатьох компаній отримують на 16-50% менші зарплати. За даними дослідження кадрового порталу порталом grc у вересні 2022 року, третина опитаних роботодавців виплачує своїм співробітникам скорочену заробітну плату. Серед тих, хто скорочував компенсаційні виплати персоналу, більшість (11,6%) зменшила оклади на 16-30%. Також більшість підприємств та організацій (7,8%) скоротили зарплату на 31-50%. Більш ніж на 50% відбулося скорочення окладів у 6,1% компаній.

Раніше Фокус писав, що з початком війни українці почали відчувати фінансові складнощі. Кожен третій працівник щомісяця витрачає всю свою зарплату раніше ніж отримує наступну.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, номінальні зарплати в Україні цього року впадуть 12,3% ; реальні з урахуванням інфляції — на 26,9%, а у 2023 році зарплати українців зростуть на 32,8% та 4,6% відповідно.