ЕС грозит серьезный дефицит газа несмотря на заполненные газохранилища: что происходит

Европа в 2022 году отреагировала на ключевые факторы и достаточно быстро заполнила свои газовые хранилища. Но эти процессы могут не повториться в 2023 году.

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Европе грозит дефицит природного газа в 30 млрд кубометров уже летом 2023 года, поэтому странам ЕС нужно как можно скорее принимать немедленные решения по сокращению потребления газа в условиях глобального энергетического кризиса. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Хотя газовые хранилища в Европейском Союзе сейчас заполнены на 95% — это на 5% превышает средний уровень заполнения за последние пять лет. Но эта "подушка безопасности", а также недавнее снижение цен на газ и необычно умеренные температуры "не должны приводить к чрезмерно оптимистичным выводам относительно будущего".

По оценке Международного энергетического агентства, Европа в 2022 году отреагировала на ключевые факторы и достаточно быстро заполнила свои газовые хранилища. Но эти процессы могут не повториться в 2023 году. При том, что поставки российского трубопроводного газа, которые, несмотря на сокращение, были близкими к "нормальному" уровню в течение большей части первого полугодия.

Прогнозируется, что по итогам 2022 году трубопроводные поставки "голубого топлива" из России составит около 60 миллиардов кубометров, но очень маловероятно, что в следующем году поставки останутся на этом же уровне.

Кроме того, Европа запаслась газом за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ), объемы которого резко выросли на фоне сокращения экспорта Китаем. Если КНР возобновит импорт СПГ в 2023 году на уровне 2021-го, на нее будут приходиться 85% всех поставок. В то же время рынок СПГ не сможет достаточно увеличить предложение, чтобы компенсировать недостаток для ЕС.

"Этот разрыв может составлять почти половину газа, необходимого для заполнения хранилищ до 95% мощности к началу отопительного сезона 2023-24 годов", — отметили в Международном энергетическом агентстве.

Что происходит с экспортом российского газа

Как известно, многие европейские страны отказались покупать газ у страны-агрессора или серьезно снизили объемы закупок. По данным пресс-службы "Газпрома", за 9 месяцев 2022 экспорт голубого топлива Россией составил 86,9 млрд куб. м — на 40,4% меньше, чем за этот же период в 2021 году. Но в Кремле продолжают искать выход из ситуации, и увеличивают продажи энергоресурса в Китай.

Кроме того, добыча газа в России тоже сокращается. Так, в январе-сентябре 2022 года добыча составила 313,3 млрд куб. м. Если сравнить с аналогичными показателями прошлого года получится, что добыча газа снизилась на 64,8 млрд куб. м (-17,1%).

Напомним, ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза успешно сократили зависимость от поставок газа из России. Диверсифицировать поставки топлива удалось благодаря Норвегии и США.

Тем временем страны Большой семерки, а также Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть уже к концу ноября, вместо того, чтобы принимать плавающую ставку. Министр финансов США Джанет Йеллен и другие официальные лица G7 утверждают, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит финансирование России без сокращения поставок потребителям.