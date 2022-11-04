Страны Большой семерки согласились установить фиксированную цену на российскую нефть, — Reuters

Издание пишет, что Путин мог бы извлечь выгоду из системы плавающих цен. Дело в том, что цена на российскую нефть вырастет, если стоимость нефти Brent подскочит из-за сокращения поставок.

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Страны Большой семерки, а также Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть уже к концу ноября, вместо того, чтобы принимать плавающую ставку. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

"Коалиция согласилась, что ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет снижена к индексу. Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение минимизировать нагрузку на участников рынка", — заявил источник.

Также в материале сказано, что начальная цена не установлена, однако она должна быть объявлена ​​в ближайшие недели. Страны договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости.

Источник добавил, что привязка цены как дисконта к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и потенциальным колебаниям цен.

Сообщается, что Большая семерка обеспокоена тем, что плавающая цена, привязанная к уровню ниже международного эталона Brent, может позволить президенту России Владимиру Путину обыграть механизм, сократив предложение.

Министр финансов США Джанет Йеллен и другие официальные лица G7 утверждают, что ограничение цен, которое должно начаться 5 декабря на нефть и 5 февраля на нефтепродукты, сократит финансирование России без сокращения поставок потребителям.

Ранее Фокус сообщал, что в России стремительно беднеет население. Как свидетельствуют данные российского Госстата, за первый квартал 2022 года количества бедных в РФ увеличился с 12,7 млн до 20,9 млн.

Еще напомним, что Россия отправила в КНДР ценный груз. Железнодорожные грузовые перевозки между РФ и КНДР прервались из-за ковидных ограничений. Россия возобновила поставки, отправив поезд с 30 породистыми лошадьми.

Также сообщалось, что Украина получит 100 млн долларов на восстановление энергетики. Правительство Швейцарии отмечает, что Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества, чтобы справиться чрезвычайной ситуацией в энергетике.