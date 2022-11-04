Країни Великої сімки погодилися встановити фіксовану ціну на російську нафту, — Reuters

Видання пише, що Путін міг би отримати вигоду із системи плаваючих цін. Річ у тім, що ціна на російську нафту зросте, якщо вартість нафти Brent підскочить через скорочення постачання.

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Країни Великої сімки, а також Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту вже до кінця листопада, замість приймати плаваючу ставку. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

"Коаліція погодилася, що цінова стеля буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не буде знижена до індексу. Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання мінімізувати навантаження на учасників ринку", — заявило джерело.

Також у матеріалі сказано, що початкова ціна не встановлена, проте вона має бути оголошена у найближчі тижні. Країни домовилися регулярно переглядати фіксовану ціну за необхідності.

Джерело додало, що прив'язка ціни як дисконту до якогось індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін.

Повідомляється, що Велика сімка стурбована тим, що плаваюча ціна, прив'язана до рівня нижче за міжнародний зразок Brent, може дозволити президентові Росії Володимиру Путіну обіграти механізм, скоротивши пропозицію.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен та інші офіційні особи G7 стверджують, що обмеження цін, яке має розпочатися 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, скоротить фінансування Росії без скорочення постачання споживачам.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії стрімко бідніє населення. Як свідчать дані російського Держстату, за перший квартал 2022 року кількість бідних у РФ збільшилася з 12,7 млн до 20,9 млн.

Ще нагадаємо, що Росія відправила до КНДР цінний вантаж. Залізничні вантажні перевезення між РФ та КНДР перервалися через ковідні обмеження. Росія відновила поставки, відправивши потяг із 30 породистими кіньми.

Також повідомлялося, що Україна отримає 100 млн доларів на відновлення енергетики. Уряд Швейцарії зазначає, що Україна потребує додаткової допомоги від міжнародної спільноти, щоб упоратися з надзвичайною ситуацією в енергетиці.