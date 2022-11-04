ЄС загрожує серйозний дефіцит газу, незважаючи на заповнені газосховища: що відбувається

Європа у 2022 році відреагувала на ключові фактори й досить швидко заповнила свої газові сховища. Але ці процеси можуть не повторитися у 2023 році.

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Європі загрожує дефіцит природного газу в 30 млрд кубометрів уже влітку 2023 року, тому країнам ЄС потрібно якнайшвидше ухвалювати негайні рішення щодо скорочення споживання газу в умовах глобальної енергетичної кризи. Про це йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції.

Хоча газові сховища в Європейському Союзі зараз заповнені на 95%, це на 5% перевищує середній рівень заповнення за останні п'ять років. Але ця "подушка безпеки", а також недавнє зниження цін на газ і незвично помірні температури "не повинні призводити до надмірно оптимістичних висновків щодо майбутнього".

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, Європа у 2022 році відреагувала на ключові фактори й досить швидко заповнила свої газові сховища. Але ці процеси можуть не повторитися у 2023 році. Водночас постачання російського трубопровідного газу, які, незважаючи на скорочення, були близькими до "нормального" рівня протягом більшої частини першого півріччя.

Прогнозується, що за підсумками 2022 року трубопровідні постачання "блакитного палива" з Росії складе близько 60 мільярдів кубометрів, але дуже малоймовірно, що наступного року постачання залишаться на цьому рівні.

Крім того, Європа запаслася газом за рахунок імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), обсяги якого різко зросли на тлі скорочення експорту Китаєм. Якщо КНР відновить імпорт ЗПГ у 2023 році на рівні 2021-го, на неї припадатиме 85% усіх постачань. Водночас ринок ЗПГ не зможе достатньо збільшити пропозицію, щоб компенсувати нестачу для ЄС.

"Цей розрив може становити майже половину газу, необхідного для заповнення сховищ до 95% потужності на початок опалювального сезону 2023-24 років", — зазначили в Міжнародному енергетичному агентстві.

Що відбувається з експортом російського газу

Як відомо, багато європейських країн відмовилися купувати газ у країни-агресора або серйозно знизили обсяги закупівель. За даними пресслужби "Газпрому", за 9 місяців 2022 року експорт блакитного палива Росією склав 86,9 млрд куб.м — на 40,4% менше, ніж за цей же період 2021 року. Але в Кремлі продовжують шукати вихід із ситуації та збільшують продаж енергоресурсу в Китай.

Крім того, видобуток газу в Росії також скорочується. У січні-вересні 2022 року видобуток склав 313,3 млрд куб. м. Якщо порівняти з аналогічними показниками минулого року, вийде, що видобуток газу знизився на 64,8 млрд куб. м (-17,1%).

Нагадаємо, раніше глава Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни Євросоюзу успішно скоротили залежність від постачання газу з Росії. Диверсифікувати постачання палива вдалося завдяки Норвегії та США.

Водночас країни Великої сімки, а також Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту вже до кінця листопада замість ухвалення плаваючу ставку. Міністерка фінансів США Джанет Єллен та інші офіційні особи G7 стверджують, що обмеження цін, яке має розпочатися 5 грудня на нафту та 5 лютого на нафтопродукти, скоротить фінансування Росії без скорочення постачання споживачам.