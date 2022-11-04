Покупка генератора: таможенники рассказали, как легально ввезти технику в Украину
Обстрелы энергоинфраструктуры армией РФ заставляют украинцев думать над энергобезопасностью. Если брать генераторы в других странах, на таможне придется декларировать устройства дороже 500 евро.
Украинцы стали завозить генераторы из других стран после усиления обстрелов объектов критической инфраструктуры войсками РФ. Таможенники объяснили правила декларирования и налогообложения этих товаров при их ввозе в Украину.
Без декларирования и налогооблажения можно ввозить морем, на машине или по железной дороге генераторы дешевле 500 евро и легче 50 килограмм. Если пересылать их по почте, экспресс-отправлением или несопровождаемым багажом, суммарный объем сборов не должен превышать 150 евро.
Если генератор дороже 500 евро, придется заплатить 10% таможенного сбора и 20% НДС от суммы, которая превышает 500 евро.
Например, ввоз генератора за 700 евро потребует оплаты 64 евро таможенных платежей, из них:
- 20 евро — это 10% таможенного сбора от 200 евро (часть, превышающая не облагаемые налогом 500 евро),
- 44 евро — это 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость + таможенный сбор 10%).
Государственная таможенная служба обратила внимание, что при расчете фактурной стоимости кроме самой цены дополнительно учитывается стоимость их страхования и перевозки (фрахта) товаров до момента пересечения таможенной границы Украины.
Таможенные платежи должны оплачиваться в гривне по курсу Национального банка Украины на день декларирования товара.
Отметим, что из-за веерных отключений электричества украинцы начали скупать товары для поддержания энергобезопасности. Лидеры спроса в начале осени — генераторы, зарядные станции и пауэрбанки.
Фокус в статье "Лучшие бойлеры, генераторы и котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле" разбирался в лучших энергоустройствах на рынке Украины.
Топ-10 дизельных генераторов обойдутся в сумму от 60 до 250 тысяч гривен. Бензиновые генераторы будут дешевле — от 10 тысяч гривен.
Германия ранее обещала выделить Украине 20 млн евро на покупку оборудования для ликвидации последствий ракетных ударов армии РФ по объектам энергоинфраструктуры.