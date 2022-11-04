Покупка генератора: митники розповіли, як легально ввезти техніку в Україну

Обстріл енергоінфраструктури армією РФ змушує українців думати над енергобезпекою. Якщо брати генератори в інших країнах, на митниці доведеться декларувати пристрої дорожчі за 500 євро.

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Українці почали завозити генератори з інших країн після посилення обстрілу об'єктів критичної інфраструктури військами РФ. Митники пояснили правила декларування та оподаткування цих товарів під час їх ввезення в Україну.

Без декларування та оподаткування можна ввозити морем, машиною або залізницею генератори дешевше 500 євро і легше за 50 кілограмів. Якщо пересилати їх поштою, експрес-відправленням або багажем, що не супроводжується, сумарний обсяг зборів не повинен перевищувати 150 євро.

Якщо генератор дорожчий за 500 євро, доведеться заплатити 10% митного збору та 20% ПДВ від суми, яка перевищує 500 євро.

Наприклад, ввезення генератора за 700 євро вимагатиме оплати 64 євро митних платежів, з них:

20 євро — це 10% митного збору від 200 євро (частина, що перевищує 500 євро, що не оподатковуються),

44 євро — це 20% ПДВ від 220 євро (фактурна вартість + митний збір 10%).

Державна митна служба звернула увагу, що під час розрахунку фактурної вартості, крім самої ціни, додатково враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) товарів до моменту перетину митного кордону України.

Митні платежі мають сплачуватись у гривні за курсом Національного банку України на день декларування товару.

Зазначимо, що через віялові відключення електрики українці почали скуповувати товари для підтримки енергобезпеки. Лідери попиту на початку осені — генератори, зарядні станції та повербанки.

Фокусу статті "Кращі бойлери, генератори та котли опалення. Який вибрати, щоб пережити зиму в теплі" розбирався у найкращих енергопристроях на ринку України.

Топ 10 дизельних генераторів обійдуться у суму від 60 до 250 тисяч гривень. Бензинові генератори будуть дешевшими — від 10 тисяч гривень.

Німеччина раніше обіцяла виділити Україні 20 млн євро на купівлю обладнання для ліквідації наслідків ракетних ударів армії РФ по об'єктах енергоінфраструктури.