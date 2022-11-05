В Кабмине раскрыли уровень зарплат министров: кто получил больше всех в октябре

Наибольшую выплату перечислили министру Кабинета Министров Олегу Немчинову — зарплата с вычетом налогов за месяц составила 122 тыс. гривен.

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В Кабмине раскрыли уровни зарплат украинских министров за октябрь 2022 года. Об этом проинформировала пресс-служба правительства.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмигаль на руки получил 61 485,55 гривен, несмотря на то, что начисленная заработная плата была определена в размере 76 379,56 грн. Сумму изменил вычет налогов — 14 894,01 грн, включая военный сбор.

Между тем, министер экономики Украины Юлия Свириденко получила фактически 61 509,08 гривен. Начисленная заработная плата — 76 408,79 грн, из них 14 899,71 грн налога.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, получила на руки 61 491,44 гривен. Начисленная за октябрь зарплата – 76 386,88 грн, из них 14 895,44 грн налоги.

Ирина Верещук, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины, получила фактически 61 514,44 гривен. Начисленная зарплата — 76 415,46 грн. Налоги — 14 901,02 грн

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в октябре имел фактическую зарплату 61 520,84 грн. В то время, когда начисленная первоначально сумма составляла 76 423,40 грн, из них 14 902,56 грн — налоги.

Больше всего из украинских чиновников в октябре 2022 года получил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Фактически полученная зарплата чиновником составляет 122 038,80 гривен. Начисленная заработная плата – 151 601,00 грн, из них 29 562,20 налога.

Государственный секретарь КМУ Александр Ярема получил на руки 84 722,91 гривен. Между тем, его начисленная первоначально заработная плата за октябрь составила 105 245,85 грн, среди которых надбавки за выслугу лет, выполнение особо тяжелой работы и т.д.

Напомним, Давид Арахамия признался, что ранее чиновники получали зарплату в конвертах.

Также Фокус писал об уменьшении зарплат в украинских компаниях.