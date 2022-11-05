У Кабміні розкрили рівень зарплат міністрів: хто отримав найбільше у жовтні

Найбільшу виплату перерахували міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчінову — зарплата із вирахуванням податків за місяць склала 122 тисячі гривень.

Related video

У Кабміні розкрили рівні зарплат українських міністрів за жовтень 2022 року. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зокрема прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на руки отримав 61 485,55 гривень, попри те, що нарахована заробітна плата була визначена в розмірі 76 379,56 грн. Суму змінило вирахування податків — 14 894,01 грн, включаючи військовий збір.

Тим часом міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала фактично 61 509,08 гривень. Нарахована заробітна плата – 76 408,79 грн, з них 14 899,71 грн податку.

Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, отримала на руки 61 491,44 гривень. Нарахована за жовтень зарплата – 76 386,88 грн, з них 14 895,44 грн податки.

Ірина Верещук, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, отримала фактично 61 514,44 гривень. Нарахована зарплата – 76 415,46 грн. Податки — 14 901,02 грн

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у жовтні мав фактичну зарплатню 61 520,84 грн. У той час коли нарахована спочатку сума становила 76 423,40 грн, з них 14 902,56 грн — податки.

Найбільше з українських чиновників у жовтні 2022 року отримав Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов. Фактично одержана зарплата чиновником становить 122 038,80 гривень. Нарахована заробітна плата – 151 601,00 грн., з них 29 562,20 податку.

Державний секретар КМУ Олександр Ярема отримав на руки 84 722,91 гривень. Тим часом його нарахована спочатку заробітна плата за жовтень становила 105 245,85 грн, серед яких надбавки за вислугу років, виконання особливо важкої роботи тощо.

Нагадаємо, Давид Арахамія зізнався, що раніше чиновники отримували зарплату в конвертах.

Також Фокус писав про зменшення зарплат в українських компаніях.