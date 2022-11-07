Украинцам по ошибке выплатили по 6500 гривен: сколько людей вернули деньги государству

Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финансовую помощь.

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Около 4,5 тысяч украинцев, вернули государству ошибочно начисленные по 6,5 тысяч гривен в рамках государственной программы "єПідтримка". Эту информацию опубликовало издание "Суспільне".

Сообщается, что для этого Министерство экономики провело дополнительную проверку и верификацию Реестра получателей финансовой помощи от государства в рамках программы "єПідтримка".

"Подтверждены рекомендации первоочередной верификации о получении помощи 14 038 работниками бюджетных учреждений. По состоянию на 4 ноября обеспечен возврат средств от 4466 получателей. Работа продолжается", – рассказали в ведомстве.

Речь идет о сотрудниках бюджетных организаций, которые, согласно законодательству, не могут претендовать на подобную финансовую помощь.

При этом в ведомстве не ответили на вопрос, сколько времени может занять весь процесс верификации данных и возврата денег в казну.

Напомним, в августе 2022 года глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что более 25 тысяч украинцев ошибочно получили по 6500 гривен в рамках государственной программы "єПідтримка". По состоянию на 11 июля на небюджетный счет Минэкономики возвращены средства в размере около 12 млн гривен. В целом украинцам ошибочно насчитали 166 миллионов гривен.

Ранее Фокус рассказывал о зарплатах украинских министров по итогам октября 2022 года. Наибольшую выплату перечислили министру Кабинета Министров Олегу Немчинову — зарплата с вычетом налогов за месяц составила 122 тыс. гривен.

Также Фокус писал об уменьшении зарплат в украинских компаниях.