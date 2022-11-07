Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі

Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на таку фінансову допомогу.

Related video

Близько 4,5 тисячі українців повернули державі помилково нараховані по 6,5 тисячі гривень у рамках державної програми "єПідтримка". Цю інформацію опублікувало видання "Суспільне".

Повідомляється, що для цього Міністерство економіки провело додаткову перевірку та верифікацію Реєстру отримувачів фінансової допомоги від держави у рамках програми "єПідтримка".

"Підтверджено рекомендації першочергової верифікації щодо отримання допомоги 14 038 працівниками бюджетних установ. Станом на 4 листопада забезпечено повернення коштів від 4466 одержувачів. Робота триває", — розповіли у відомстві.

Йдеться про співробітників бюджетних організацій, які, згідно із законодавством, не можуть претендувати на подібну фінансову допомогу.

Водночас у відомстві не відповіли на запитання, скільки часу може зайняти весь процес верифікації даних та повернення грошей до скарбниці.

Нагадаємо, у серпні 2022 року глава Міністерства фінансів Сергій Марченко заявив, що понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6500 гривень у рамках державної програми "єПідтримка". Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти близько 12 млн гривень. Загалом українцям помилково нарахували 166 мільйонів гривень.

Раніше Фокус розповідав про зарплати українських міністрів за підсумками жовтня 2022 року. Найбільшу виплату перерахували міністру Кабінету Міністрів Олегу Немчинову — зарплата із вирахуванням податків за місяць становила 122 тис. гривень.

Також Фокус писав про зменшення зарплат в українських компаніях.