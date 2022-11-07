Украинцам обещают прибавки к зарплате: кому повезет

Денежная помощь будет поступать украинцам в рамках совместной программы Минсоцполитики и ЮНИСЕФ.

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Работающие в социальной сфере украинцы будут получать надбавку к основной зарплате. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Так, по словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, многие работники социальной сферы проявили настоящий героизм, продолжая работать в опасных для жизни условиях и за небольшую зарплату помогать людям.

"Бывали случаи, когда социальные работники в оккупированных населенных пунктах забирали к себе домой людей из гериатрических пансионатов, чтобы продолжать за ними ухаживать. Это примеры героизма, которые я не могу не отметить", — рассказала Оксана Жолнович.

Поэтому специалистам которые осуществляют уход за людьми, за их выполненный труд, будут предоставлены надбавки к зарплате. Выплаты будут осуществляться Минсоцполитики и программой денежной помощи "Спільно" от ЮНИСЕФ.

"Мы хотим сделать их труд более престижным и увеличить по всем направлениям количество работников, которых на самом деле не хватает", — добавила Оксана Жолнович.

По информации чиновницы, в настоящий момент в социальной сфере задействовано около 250 тыс. работников по всей Украине. Они решают многопрофильные задачи, чтобы граждане могли своевременно получать свои социальные выплаты, пенсии и натуральную помощь.

Напомним, более 25 тысяч украинцев ошибочно получили по 6500 гривен в рамках государственной программы "єПідтримка". По состоянию на 4 ноября деньги вернули 4466 получателей помощи. В целом украинцам ошибочно насчитали 166 миллионов гривен.

Тем временем Верховная Рада после полномасштабного вторжения ВС РФ перечислила сотни тысяч гривен нардепам-беглецам Алексею Ковалеву и Тарасу Козаку. В частности, парламентарию-коллаборанту, который после вторжения выехал на оккупированную Херсонщину, выплатили свыше 200 тысяч:

170 тыс. в качестве зарплаты и средств на исполнение депутатских полномочий;

30 тыс. — компенсация за проезд по территории Украины;

20 тысяч — компенсация за аренду жилья.

Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, в свою очередь, который выехал из Украины еще в 2021 года, получил из государственного бюджета свыше 40 тысяч гривен в качестве депутатской зарплаты.