Українцям обіцяють надбавки до зарплати: кому пощастить

Грошова допомога надходитиме українцям у межах спільної програми Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ.

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Українці, які працюють у соціальній сфері, отримуватимуть надбавку до основної зарплати. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Так, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, багато працівників соціальної сфери виявили справжній героїзм, продовжуючи працювати в небезпечних для життя умовах і за невелику зарплату допомагаючи людям.

"Бували випадки, коли соціальні працівники в окупованих населених пунктах забирали до себе додому людей із геріатричних пансіонатів, щоб продовжувати за ними доглядати. Це приклади героїзму, які я не можу не відзначити", — розповіла Оксана Жолнович.

Тому фахівцям, які здійснюють догляд за людьми, за їхню виконану працю нададуть надбавки до зарплати. Виплати здійснюватимуться Мінсоцполітики та програмою грошової допомоги "Спільно" від ЮНІСЕФ.

"Ми хочемо зробити їхню працю престижнішою та збільшити в усіх напрямках кількість працівників, яких насправді не вистачає", — додала Оксана Жолнович.

За інформацією чиновниці, зараз у соціальній сфері задіяно близько 250 тис. працівників по всій Україні. Вони вирішують багатопрофільні завдання, щоб громадяни могли своєчасно отримувати свої соціальні виплати, пенсії та натуральну допомогу.

Нагадаємо, понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6500 гривень у межах державної програми "ЄПідтримка". На 4 листопада гроші повернули 4466 одержувачів допомоги. Загалом українцям помилково нарахували 166 мільйонів гривень.

Водночас Верховна Рада після повномасштабного вторгнення ЗС РФ перерахувала сотні тисяч гривень нардепам-втікачам Олексію Ковальову й Тарасу Козаку. Зокрема, парламентарію-колаборанту, який після вторгнення виїхав на окуповану Херсонщину, виплатили понад 200 тисяч:

170 тис. як зарплату й кошти на виконання депутатських повноважень;

30 тис. — компенсація за проїзд територією України;

20 тисяч — компенсація за оренду житла.

Соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, зі свого боку, який виїхав із України ще у 2021 році, отримав із державного бюджету понад 40 тисяч гривень як депутатську зарплату.