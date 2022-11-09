Большая национализация: что государство забрало у олигархов и светит ли им компенсация

Предприятия Коломойского, Богуслаева, Григоришина и Жеваго перешли под контроль Украины. Какая в этом необходимость и предполагается ли компенсация акционерам.

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Через восемь месяцев полномасштабной войны Россией, ссылаясь на особый правовой режим военного времени, в Украине начали национализировать имущество олигархов, о чем Фокус подробно пишет в своем новом обзоре "Национализация началась. Зачем государству "Укрнафта", заправки и "Мотор Січ".

Речь идет о следующих стратегических предприятиях:

производитель авиадвигателей "Мотор Січ" (контролировал Вячеслав Богуслаев)

автозавод "АвтоКрАЗ" (Константин Жеваго)

производитель трансформаторного и реакторного оборудования "Запорожтрансформатор" (Константин Григоришин)

нефтедобывающая компания "Укрнафта" (Игорь Коломойский)

нефтеперерабатывающая компания "Укртатнафта", в которую входит Кременчугский НПЗ и сеть АЗС (Игорь Коломойский)

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), обобщает, что национализированные компании выступают локальными монополистами на своих рынках, а инициаторы решения о национализации, по всей видимости, усмотрели риски в возможном злоупотреблении их монопольным положением во время войны.

Положение дел в национализированных компаниях разное. В частности, АвтоКрАЗ и Запорожтрансформатор находятся в состоянии банкротства. Кременчугский НПЗ, по оценкам ЦЭС, из-за вражеских ракетных обстрелов поврежден более чем на 40%, что эквивалентно его полному разрушению, а предприятие "Мотор Січ" также пострадало от прилетов. То есть, от государства, по всей видимости, потребуются вложения для восстановления нормальной работы предприятий.

Будущее национализированных активов выглядит туманным. Пока они приобретают статус военного имущества и передаются в управление Министерству обороны Украины. Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner уточняет, что в соответствии с правовой базой, за имущество, которое переходит в собственность государства для использования во время военного или чрезвычайного положения, акционерам могут выплатить компенсацию за счет госбюджета в течение следующих сроков:

пять бюджетных периодов (лет) в условиях военного положения

один бюджетный период (год) после отмены военного положения

То есть, предполагается, что после победы национализированные акции предприятий либо вернут их собственникам, либо выплатят за них компенсацию. Однако опрошенные Фокусом эксперты выразили сомнения в том, что такой сценарий реализуется.

В частности, Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating, довольно скептически оценивает шансы возврата активов собственникам после войны в силу следующих факторов:

неизвестно, будут ли собственникам нужны эти активы, и в каком состоянии они будут находиться после войны

имея стратегические предприятия в распоряжении, государство получит большую гибкость в переговорах с донорами, которые оказывают военную и финансовую помощь стране

поскольку после победы предприятия могут продолжать работать над оборонным заказом уже без рисков повреждения, они будут генерировать большой объем средств, которые выгодно "осваивать".

То есть, теоретически, может сложиться ситуация, в которой стороны, заинтересованные в возврате активов, попросту, будут отсутствовать.

Подробнее, о том, какие цели преследует государство под вывеской национализации активов и возможном продолжении этого процесса читайте в обзоре Фокуса "Национализация началась. Зачем государству "Укрнафта", заправки и "Мотор Січ". Ранее Фокус анализировал, чем может обернуться гипотетическая национализация Альфа-Банка.