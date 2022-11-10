Киевский ТРЦ Ocean Plaza планируют открыть 22 ноября, – СМИ (фото)

Летом 2022 года ТРЦ передали в Национальное агентство Украины по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Один из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza возобновляет работу с 22 ноября, сказано в письме арендаторам, сообщает Forbes.

Администрация ТРЦ попросила арендаторов подготовить помещения к этой дате. О порядке ввоза или вывоза товаров, проведения работ обещают сообщить дополнительно.

[ + – ] Один из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza возобновляет работу с 22 ноября,

После начала полномасштабного вторжения России торговый центр не работал. Исключением стал лишь нулевой этаж, где находился супермаркет "Ашан" и еще несколько магазинов. С 25 июля ТРЦ полностью прекратил работу.

Ранее источники Forbes сообщали, что ТРЦ закрылся вынужденно, так как около 60% арендаторов отказались работать с ним после российского полномасштабного вторжения.

Что известно об аресте "Ocean Plaza"

В начале августа 2022 года генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Киеве передали в управление Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА). Считается, что контрольным пакетом акций ТРЦ владеют структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Как рассказал Костин, досудебное расследование установило, что денежные средства, полученные от деятельности ТРЦ, перечислялись по цепи финансовых операций на счета российских граждан. После этого деньги, среди прочего, использовали для финансирования производства и поставки боеприпасов для ВС РФ.

Напомним, спустя восемь месяцев полномасштабной войны с Россией, ссылаясь на особый правовой режим военного времени, в Украине начали национализировать имущество олигархов, о чем Фокус подробно пишет в своем новом обзоре "Национализация началась. Зачем государству "Укрнафта", заправки и "Мотор Січ".

Также ранее Фокус писал, что в Украине заблокировали корпоративные права и активы двух компаний, руководство которых подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 50 миллионов гривен. Как сообщил экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, одной из таких компаний является сеть косметики Brocard.