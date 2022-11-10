Київський ТРЦ Ocean Plaza планують відкрити 22 листопада, — ЗМІ (фото)

Влітку 2022 року ТРЦ передали Національному агентству України з питань розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Один із найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza відновлює роботу з 22 листопада, сказано в листі орендарям, повідомляє Forbes.

Адміністрація ТРЦ попросила орендарів підготувати приміщення до цієї дати. Про порядок ввезення чи вивезення товарів, проведення робіт обіцяють повідомити додатково.

[ + – ] Один із найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza відновлює роботу з 22 листопада

Після початку повномасштабного вторгнення Росії торговельний центр не працював. Винятком став лише нульовий поверх, де розташований супермаркет "Ашан" і ще кілька магазинів. Із 25 липня ТРЦ повністю припинив роботу.

Раніше джерела Forbes повідомляли, що ТРЦ зачинився вимушено, оскільки близько 60% орендарів відмовилися працювати з ним після російського повномасштабного вторгнення.

Що відомо про арешт Ocean Plaza

На початку серпня 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що один із найбільших торгово-розважальних центрів у Києві передали до управління Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вважається, що контрольним пакетом акцій ТРЦ володіють структури, близькі до Аркадія Ротенберга, друга російського президента Володимира Путіна.

Як розповів Костін, досудове розслідування встановило, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися з ланцюга фінансових операцій на рахунки російських громадян. Після цього гроші, серед іншого, використали для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для ЗС РФ.

Нагадаємо, через вісім місяців повномасштабної війни з Росією, посилаючись на особливий правовий режим воєнного часу, в Україні почали націоналізувати майно олігархів, про що Фокус докладно пише у своєму новому огляді "Націоналізація почалася. Навіщо державі "Укрнафта", заправки та "Мотор Січ" .

Також раніше Фокус писав, що в Україні заблокували корпоративні права й активи двох компаній, керівництво яких підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 мільйонів гривень. Як повідомив економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, однією з таких компаній є мережа косметики Brocard.