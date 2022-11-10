Вклад в стабильность Европы: Австрия выделит Украине $10 млн финансовой поддержки

Австрийский министр назвал поддержку Украины важным вопросом и вкладом в стабильность Европы.

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Австрийское правительство финансово поддержит Украину, дополнительно выделив для нужд нашей страны 10 миллионов евро. Об этом заявил министр финансов страны Магнус Бруннер, сообщает DW.

Австрийский министр назвал поддержку Украины важным вопросом и вкладом в стабильность Европы.

"Так мы выражаем нашу солидарность с населением и делаем устойчивый вклад в стабильность в Европе", – подчеркнул Бруннер.

Отметим, что весной 2022 года Австрия перечислила Украине около 42 млн евро. Эти деньги украинское правительство направило на гуманитарные нужды граждан, пострадавших от российской агрессии.

Кто и как поддерживает Украину в войне с Россией

По данным Institute for the World Economy, Румыния, имеющая общую с Украиной границу, выделила 10 миллионов евро помощи, или 0,004% от своего ВВП. В свою очередь Польша выделяет Украине гораздо больше – по состоянию на 3 октября помощь составила 2,96 миллиарда евро, что равняется 0,5% ВВП страны.

Соседняя к Украине Венгрия выделила 10 миллионов помощи, что равняется 0,026 ВВП страны. Но вся эта помощь была направлена на гуманитарные нужды и не предполагала ни финансовой, ни военной поддержки.

Словакия предоставила 21,7 миллиона евро помощи, или 0,2% своего ВВП. Более 1 миллиарда евро помощи оказали Швеция, Норвегия, Нидерланды.

Еще одним другом для Украины является Латвия, которая предоставила 350 миллионов евро финансовой и военной помощи, что составило 1,1% ВВП страны. Эстония направила в помощь Украине 0,95% своего ВВП. В общей сложности страна предоставила 260 миллионов евро.

Напомним, 9 ноября командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин выступил с предложением покинуть правый берег Херсонской области. С его словами согласился министр обороны РФ Сергей Шойгу и отдал приказ отвести войска на левый берег.

Суровикин заявил, что после отвода освободившееся оккупанты будут задействованы для наступления на других направлениях. По его словам, решение покинуть правый берег "непростое, но сохранит жизни наших военных и боеспособность группировки войск".

Тем временем в Госдуме РФ предлагают "добивать" энергосистему Украины перед зимой. Украинцы, по словам российского депутата Андрея Лугового, даже думать не должны о комфортных жизненных условиях во время холодов.