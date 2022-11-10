Внесок у стабільність Європи: Австрія виділить Україні $10 млн фінансової підтримки

Австрійський міністр назвав підтримку України важливим питанням та внеском у стабільність Європи.

Related video

Австрійський уряд фінансово підтримає Україну, додатково надавши для потреб нашої країни 10 мільйонів євро. Про це заявив міністр фінансів країни Магнус Бруннер, повідомляє DW.

Австрійський міністр назвав підтримку України важливим питанням та внеском у стабільність Європи.

"Так ми висловлюємо нашу солідарність із населенням і робимо стійкий внесок у стабільність у Європі", — наголосив Бруннер.

Зазначимо, що навесні 2022 року Австрія перерахувала Україні близько 42 млн євро. Ці гроші український уряд направив на гуманітарні потреби громадян, які постраждали від російської агресії.

Хто і як підтримує Україну у війні з Росією

За даними Institute for the World Economy, Румунія, яка має спільний з Україною кордон, виділила 10 мільйонів євро допомоги, або 0,004% від свого ВВП. Зі свого боку, Польща виділяє Україні набагато більше — станом на 3 жовтня допомога склала 2,96 мільярда євро, що дорівнює 0,5% ВВП країни.

Сусідня до України Угорщина виділила 10 мільйонів допомоги, що дорівнює 0,026 ВВП країни. Але вся ця допомога спрямована на гуманітарні потреби та не передбачала ані фінансової, ані військової підтримки.

Словаччина надала 21,7 мільйона євро допомоги, або 0,2% свого ВВП. Понад 1 мільярд євро допомоги надали Швеція, Норвегія, Нідерланди.

Ще одним другом для України є Латвія, яка надала 350 мільйонів євро фінансовій та військовій допомозі, що становило 1,1% ВВП країни. Естонія направила на допомогу Україні 0,95% свого ВВП. Загалом країна надала 260 мільйонів євро.

Нагадаємо, 9 листопада командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін виступив із пропозицією залишити правий берег Херсонської області. З його словами погодився міністр оборони РФ Сергій Шойгу і наказав відвести війська на лівий берег.

Суровікін заявив, що після відведення окупанти, що звільнилося, будуть задіяні для наступу на інших напрямках. За його словами, рішення залишити правий берег "непросте, але збереже життя наших військових та боєздатність угруповання військ".

Тим часом у Держдумі РФ пропонують "добивати" енергосистему України перед зимою. Українці, за словами російського депутата Андрія Лугового, навіть думати не повинні про комфортні життєві умови під час холодів.