Почти 100 миллиардов гривен: как война повлияла на план по доходам в госбюджет (фото)

При этом не выполненным остался план по отдельным доходам, в частности – по НДС с ввезенных товаров, налогу на прибыль предприятий и акцизному сбору с производимых в Украине товаров.

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В сентябре 2022 года в Украине план поступлений в общий фонд государственного бюджета удалось перевыполнить на 5%, или на 88 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он отметил, что за 9 месяцев текущего года доходы госбюджета составили 243 млрд грн (18%).

"План доходов общего фонда перевыполнен на 205,5 млрд грн, или на 23%, прежде всего за счет поступления 320 млрд грн международной помощи в виде грантов", – рассказал Валерий Пацкан.

[ + – ] В сентябре 2022 года в Украине план поступлений в общий фонд государственного бюджета удалось перевыполнить на 5%, или на 88 млрд грн Фото: Счетная палата

Глава Счетной палаты также рассказал о перевыполнении плана по доходам. Так, сверх плана поступило:

НДС по производимым в Украине товарам (работам, услугам) с учетом бюджетного возмещения – на 38 млрд грн (29%);

рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения – на 11 млрд грн (21%);

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – на 5 млрд грн (44%).

Тем не менее плановые показатели отдельных доходов общего фонда не выполнены в целом на 200 млрд грн:

НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 132 млрд грн (43,5%);

налога на прибыль предприятий – на 30 млрд грн (25%);

акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) – на 11 млрд грн (21,5%);

ввозной пошлины – на 7 млрд грн (40%);

налога и сбора на доходы физических лиц – на 3 млрд грн (3%)

По информации Счетной палаты, за счет поступлений от заимствований в январе-сентябре удалось привлечь 749 млрд грн, или 87% плана. Внутренние заимствования составили 476 млрд грн (108% плана).

"От размещения ОВГЗ удалось привлечь на 37 млрд грн, или на 8% больше плана. При этом 66% заимствований на внутреннем рынке получили за счет приобретения Нацбанком военных облигаций на сумму 315 млрд грн", – добавил Валерий Пацкан.

Кроме того, за счет внешних кредиторов (прежде всего от Евросоюза, Канады, МВФ) Украине удалось получить 273 млрд грн, что на 148,5 млрд грн, или на 35% меньше плана.

Напомним, 3 ноября в Украине был принят государственный бюджет на 2023 год. Главным приоритетом бюджета станет оборона и безопасность — на нее планируется потратить 50% всего бюджета или 1 трлн 136 млрд грн.

Также Фокус рассказывал, что происходит с инфляцией в Украине и какие продукты питания подорожали больше всего в 2022 году.