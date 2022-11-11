Майже 100 мільярдів гривень: як війна вплинула на план щодо доходів до держбюджету (фото)

Водночас не виконаним залишився план щодо окремих доходів, зокрема — з ПДВ із ввезених товарів, податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів.

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У вересні 2022 року в Україні план надходжень до загального фонду державного бюджету вдалося перевиконати на 5%, або на 88 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Він зазначив, що за 9 місяців поточного року доходи держбюджету становили 243 млрд грн (18%).

"План доходів загального фонду перевиконано на 205,5 млрд грн, або на 23%, насамперед шляхом надходження 320 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів", — розповів Валерій Пацкан.

[ + – ] У вересні 2022 року в Україні план надходжень до загального фонду державного бюджету вдалося перевиконати на 5%, або на 88 млрд грн Фото: Рахункова палата

Глава Рахункової палати також розповів про перевиконання плану доходів. Так, понад план надійшло:

ПДВ щодо вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування — на 38 млрд грн (29%);

рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення — на 11 млрд грн (21%);

акцизного податку із завезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — на 5 млрд грн (44%).

Проте планові показники окремих доходів загального фонду не виконані загалом на 200 млрд грн:

ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — на 132 млрд грн (43,5%);

податку на прибуток підприємств — на 30 млрд грн (25%);

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — на 11 млрд грн (21,5%);

ввізного мита — на 7 млрд грн (40%);

податку та збору на доходи фізичних осіб — на 3 млрд грн (3%)

За інформацією Рахункової палати, шляхом надходжень від запозичень у січні-вересні вдалося залучити 749 млрд грн, або 87% плану. Внутрішні запозичення становили 476 млрд грн (108% плану).

"Від розміщення ОВДП вдалося залучити на 37 млрд грн, або на 8% більше за план. При цьому 66% запозичень на внутрішньому ринку отримали шляхом придбання Нацбанком військових облігацій на суму 315 млрд грн", — додав Валерій Пацкан.

Крім того, шляхом зовнішніх кредиторів (передусім від Євросоюзу, Канади, МВФ) Україні вдалося отримати 273 млрд грн, що на 148,5 млрд грн, або на 35% менше від плану.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні було ухвалено державний бюджет на 2023 рік. Пріоритетом бюджету стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн.

Також Фокус розповідав, що відбувається з інфляцією в Україні та які харчові продукти подорожчали найбільше у 2022 році.