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Економіка

Майже 100 мільярдів гривень: як війна вплинула на план щодо доходів до держбюджету (фото)

Держбюджет, доходи, план щодо доходів до держбюджету України, як наповнювався бюджет України
Як війна вплинула на план щодо доходів до держбюджету України

Водночас не виконаним залишився план щодо окремих доходів, зокрема — з ПДВ із ввезених товарів, податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вироблених в Україні товарів.

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У вересні 2022 року в Україні план надходжень до загального фонду державного бюджету вдалося перевиконати на 5%, або на 88 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Він зазначив, що за 9 місяців поточного року доходи держбюджету становили 243 млрд грн (18%).

"План доходів загального фонду перевиконано на 205,5 млрд грн, або на 23%, насамперед шляхом надходження 320 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів", — розповів Валерій Пацкан.

Держбюджет, доходи, план щодо доходів до держбюджету України, як наповнювався бюджет України Fullscreen
У вересні 2022 року в Україні план надходжень до загального фонду державного бюджету вдалося перевиконати на 5%, або на 88 млрд грн
Фото: Рахункова палата

Глава Рахункової палати також розповів про перевиконання плану доходів. Так, понад план надійшло:

  • ПДВ щодо вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування — на 38 млрд грн (29%);
  • рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення — на 11 млрд грн (21%);
  • акцизного податку із завезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — на 5 млрд грн (44%).

Проте планові показники окремих доходів загального фонду не виконані загалом на 200 млрд грн:

  • ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — на 132 млрд грн (43,5%);
  • податку на прибуток підприємств — на 30 млрд грн (25%);
  • акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — на 11 млрд грн (21,5%);
  • ввізного мита — на 7 млрд грн (40%);
  • податку та збору на доходи фізичних осіб — на 3 млрд грн (3%)

За інформацією Рахункової палати, шляхом надходжень від запозичень у січні-вересні вдалося залучити 749 млрд грн, або 87% плану. Внутрішні запозичення становили 476 млрд грн (108% плану).

"Від розміщення ОВДП вдалося залучити на 37 млрд грн, або на 8% більше за план. При цьому 66% запозичень на внутрішньому ринку отримали шляхом придбання Нацбанком військових облігацій на суму 315 млрд грн", — додав Валерій Пацкан.

Крім того, шляхом зовнішніх кредиторів (передусім від Євросоюзу, Канади, МВФ) Україні вдалося отримати 273 млрд грн, що на 148,5 млрд грн, або на 35% менше від плану.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні було ухвалено державний бюджет на 2023 рік. Пріоритетом бюджету стане оборона та безпека — на неї планується витратити 50% всього бюджету або 1 трлн 136 млрд грн.

Також Фокус розповідав, що відбувається з інфляцією в Україні та які харчові продукти подорожчали найбільше у 2022 році.