"Налог на Google": как международные компании пополняют бюджет Украины

Техногиганты продолжают платить НДС в бюджет Украины: за 2022 год уже было уплачено 4,129 млрд грн.

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В государственный бюджет поступило 40 млн долларов или 1,5 млрд гривен от "налога на Google" – НДС, который с 2022 года должны платить крупные транснациональные корпорации по электронным сервисам, предоставляемым в Украине. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Наибольшие суммы были уплачены такими компаниями, как:

Google Commerce Limited;

Apple Distribution International Limited;

Google Ireland limited.

Депутат также добавил, что за 2022 год международные компании уже уплатили налог на добавленную стоимость с операций по поставке электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины в государственный бюджет Украины 4,129 млрд грн.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, приняли 2 июля 2021 года. Неофициально его назвали законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google". Закон обязывает зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, платить НДС (20%). Инициатором законопроекта стал Даниил Гетманцев, который рассчитывал, что налог поможет Украине получать до 3 млрд грн ежегодно.

Электронными услугами закон называет:

загрузку фильмов, книг, журналов;.

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги в интернете.

Законодатели обещали, что принятие закона обеспечит равные условия налогообложения для украинских и международных технологических компаний. Однако реальными плательщиками налога стали не зарубежные технологические гиганты, к примеру, Facebook, Netflix, Youtube, Booking, Google, Amazon или Apple, а украинцы, которые пользуются их услугами. С 1 января 2022 года все пользователи этих сервисов стали платить за них на 20% больше.

Отметим, что первым поступлением от "налога на Google" в Украине стал платеж на сумму $305 тыс от эротического сайт OnlyFans.